Gustavo Alfaro continuará al frente de la Selección de Paraguay hasta 2030, pero el nuevo contrato tendrá un significado especial: será el último de su carrera como entrenador.

El técnico argentino, de 64 años, confirmó la decisión luego de renovar su vínculo con la Albirroja. “Este va a ser mi último trabajo”, aseguró durante una conferencia de prensa, al explicar que eligió continuar en Paraguay por todo lo que vivió desde su llegada al seleccionado.

Alfaro también agradeció especialmente a su familia, a la que, según contó, durante varios años le fue postergando la decisión de retirarse.

Por qué decidió quedarse

El entrenador había anticipado que el Mundial 2026 podía marcar el cierre de su trayectoria, pero la experiencia con Paraguay modificó sus planes.

“Sentía que todavía había muchas cosas por hacer, sentía que todavía el techo estaba distante”, explicó Alfaro al referirse al proceso que comenzó en 2024.

El vínculo con el país también tuvo un peso importante en su decisión. “Hay un detalle no menor que es el sentimiento del país, que me ha pegado mucho”, señaló.

Desde su llegada, Paraguay consiguió avanzar hacia el Mundial 2026 después de no haber logrado clasificarse a las tres ediciones anteriores. Durante las Eliminatorias, además, consiguió triunfos ante Argentina y Brasil.

La campaña en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá, Paraguay logró avanzar a los octavos de final.

La Albirroja eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final mediante una definición por penales y luego quedó eliminada ante Francia, que se impuso 1-0.

La actuación fue uno de los factores que fortalecieron el proyecto de Alfaro al frente del seleccionado paraguayo y derivaron en la renovación hasta 2030.

Los números de Alfaro en Paraguay

Alfaro asumió como entrenador de Paraguay en agosto de 2024. Desde entonces dirigió 24 partidos, con un registro de 11 triunfos, siete empates y seis derrotas.

Ahora comenzará una nueva etapa con la mirada puesta en el Mundial 2030, torneo para el que Paraguay ya tiene asegurada su presencia por ser uno de los países anfitriones.

El próximo desafío será la fecha FIFA: Paraguay enfrentará a Bolivia este domingo a las 17:30, en Washington, y posteriormente jugará ante Colombia el viernes 2 de octubre a las 21, en New Jersey.

Así, Alfaro continuará cuatro años más al frente de la Albirroja, con un objetivo definido y una certeza sobre su futuro: cuando termine su contrato en 2030, pondrá punto final a su carrera como entrenador.