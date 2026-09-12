Gustavo Alfaro renovó este viernes su contrato como entrenador de la selección de Paraguay hasta 2030, luego de conducir al equipo a los octavos de final del Mundial 2026. La continuidad fue confirmada por Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

“2030, allá vamos”, escribió el dirigente en X junto a una imagen en la que aparece con el técnico argentino de 64 años y una camiseta de la selección. La APF no informó los detalles económicos ni las cláusulas del nuevo acuerdo.

Alfaro asumió en agosto de 2024, cuando Paraguay se encontraba fuera de la zona de clasificación directa al Mundial. Durante las eliminatorias consiguió una racha invicta de 9 partidos, con 5 victorias y 4 empates, antes de perder ante Brasil en San Pablo.

Una clasificación construida ante campeones

El ciclo tuvo como puntos destacados las victorias ante selecciones campeonas del mundo. Paraguay derrotó 1-0 a Brasil, superó 2-1 a Argentina y venció 2-0 a Uruguay, resultados que fueron determinantes para conseguir la clasificación directa.

La Albirroja terminó las eliminatorias en el sexto puesto, con 14 goles a favor y 10 en contra. En total, Alfaro dirigió 24 encuentros, con 10 triunfos, 8 empates y 6 derrotas, para un rendimiento del 52,78%.

Alfaro llevó a Paraguay hasta los octavos

En el Mundial, Paraguay integró el Grupo D. Perdió 4-1 ante Estados Unidos, venció 1-0 a Turquía e igualó 0-0 con Australia para avanzar a la fase eliminatoria con 4 puntos.

En los dieciseisavos de final, el equipo de Alfaro empató 1-1 con Alemania y se impuso 4-3 en los penales. Orlando Gill atajó 2 remates y José Canale convirtió el disparo decisivo.

Fue la primera vez que Paraguay eliminó a un campeón del mundo en una fase eliminatoria y su primera victoria en esta instancia desde Sudáfrica 2010. El recorrido terminó en octavos con una derrota 1-0 ante Francia en Philadelphia.

Un proceso con continuidad hasta 2030

La renovación había sido impulsada por Harrison, quien en julio había pedido públicamente que Alfaro continuara al frente del seleccionado.

El entrenador también había reclamado un proceso de largo plazo para el fútbol paraguayo y cuestionado el cortoplacismo. Con el nuevo contrato, tendrá como principal desafío las próximas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030.