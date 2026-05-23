Gustavo Costas dejó de ser el entrenador de Racing Club luego de la eliminación del equipo en la primera fase de la Copa Sudamericana. La salida del DT se definió tras el empate 2-2 frente a Caracas en el Cilindro de Avellaneda.

La decisión fue tomada por la comisión directiva encabezada por Diego Milito, en medio de un semestre irregular para la Academia. De manera interina, el equipo quedará bajo la conducción de Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued para afrontar los dos compromisos restantes del semestre.

Racing recibirá el miércoles 27 de mayo a Independiente Petrolero de Bolivia y luego enfrentará a Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El ciclo de Costas terminó después de 134 partidos dirigidos en esta tercera etapa al frente del club. Durante ese período consiguió 70 triunfos, 25 empates y 39 derrotas, con una efectividad cercana al 58%.

Además de los números, el entrenador logró devolverle títulos internacionales a Racing. Bajo su conducción, la Academia ganó la Copa Sudamericana 2024 tras vencer a Cruzeiro en la final y luego conquistó la Recopa Sudamericana 2025 frente a Botafogo.

Sin embargo, el presente deportivo terminó condicionando la continuidad del DT. Racing finalizó en el puesto 16 de la Tabla Anual y quedó eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura ante Rosario Central. A eso se sumó la eliminación en la Sudamericana, donde compartió grupo con Botafogo, Caracas e Independiente Petrolero.

Costas tuvo tres etapas como entrenador de Racing. La primera comenzó en 1999, mientras que la segunda se desarrolló en 2007. El último ciclo había iniciado en 2024 luego de la salida de Fernando Gago.

Antes de consolidarse como entrenador, Costas también construyó una extensa historia como futbolista de Racing. Disputó 337 partidos con la camiseta de la Academia, marcó nueve goles y fue parte del plantel que ganó la Supercopa de 1988.