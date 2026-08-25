Gustavo Costas volverá a dirigir y tendrá una nueva oportunidad en el fútbol sudamericano. El entrenador argentino llegó a un acuerdo con Cerro Porteño para convertirse en el reemplazante de Ariel Holan y comenzará así su segundo ciclo al frente del conjunto paraguayo.

El vínculo será por un año y significará el regreso de Costas a un club que conoce muy bien. El técnico dirigió al Ciclón entre 2005 y 2007 y durante aquella primera etapa consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera: el campeonato paraguayo de 2005.

Ahora, el desafío será volver a poner a Cerro Porteño entre los protagonistas del fútbol paraguayo. La dirigencia decidió apostar por un entrenador que ya conoce la institución y que llega después de una etapa exitosa, aunque también con una salida reciente de Racing.

Vuelve después de su salida de Racing

Costas dejó de ser entrenador de Racing en mayo de este año, después de casi dos temporadas y media al frente del equipo. La dirigencia encabezada por Diego Milito decidió finalizar su ciclo luego de un semestre irregular y de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Su paso por la Academia, sin embargo, quedó marcado por grandes conquistas. Con Costas como entrenador, Racing ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, resultados que lo convirtieron en uno de los técnicos más queridos por los hinchas del club.

Ahora tendrá la posibilidad de volver rápidamente al trabajo y hacerlo en un club donde ya dejó una huella.

El reemplazo de Holan

La llegada de Costas se produce después de la salida de Ariel Holan, quien fue despedido tras la eliminación de Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y la derrota en el clásico ante Olimpia.

Los términos económicos y deportivos entre Costas y la dirigencia del Ciclón ya estarían acordados y solo resta completar la formalización de su llegada.

De esta manera, Costas regresará a Paraguay casi dos décadas después de su primera experiencia en Cerro Porteño, con el objetivo de repetir parte de aquel éxito y devolver al equipo de Barrio Obrero a los primeros planos.