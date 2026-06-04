

“Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software (…) es porque tengo datos”, difundió Petro en su cuenta de la red social X.

De esta manera, el presidente de Colombia, que está por cumplir con su mandato, explicó paso a paso en lo que a su juicio consistió la modificación al censo electoral, al número de puestos de votación y al número de mesas. Petro recordó que desde 2018, el Consejo de Estado declaró por sentencia que este mismo software era vulnerable desde dentro y desde fuera.

“El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral”, indicó. Según la información entregada por el presidente colombiano, el software utilizado fue modificado dos veces por la tarde el 26 de mayo de 2026.

De acuerdo con la denuncia de Petro, el censo electoral oficial de 41.421.973 votantes habría sido cambiado en el software cinco días antes de las elecciones por 42.307.373 en total.

“La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”, afirmó el presidente, además de que supuestamente “también se variaron los puestos de votación. De 13.742 oficiales a 14.438”. Denunció, además, que tiene pruebas de que el mismo día de las elecciones una gran cantidad de jurados de votación fueron cambiados.

Según el último reporte del conteo preliminar entregado por la Registraduría Nacional, en la jornada electoral del domingo, el candidato Abelardo de la Espriella, del derechista movimiento Defensores de la Patria obtuvo la mayor cantidad con 10.361.499 votos.

En el segundo lugar de la votación aparece el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico (izquierda), al obtener 9.688.361 votos. Con esos resultados, ambos candidatos deberán enfrentarse de nuevo el próximo 21 de junio en segunda vuelta, jornada en que los colombianos decidirán quién sucederá al presidente Petro y dirigirá el país los próximos cuatro años.

BB con NA