Guterres destacó que el Papa "es una voz fuerte" en la lucha contra el cambio climático

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, destacó hoy que el papa Francisco "es una voz fuerte sobre la crisis climática" que puede "contribuir" en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible.



Además reiteró su decepción por el resultado de la Cumbre del Clima (COP25) que concluyó el domingo en Madrid.



"El Papa es una voz fuerte sobre la crisis climática, la pobreza y la desigualdad, el multilateralismo, la protección de los refugiados y los migrantes, el desarme y muchas otras cuestiones importantes", afirmó Guterres en una entrevista con la prensa oficial del Vaticano, antes de llegar en los próximos días a Roma para ver a Francisco.



"A través de su trabajo, el Papa contribuye a la consecución de muchos de nuestros objetivos, incluidos los del desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la promoción de una cultura de paz", describió el secretario general.



Acerca de la COP25, Guterres advirtió que la comunidad internacional "ha perdido una importante oportunidad de afirmar una ambición más firme en materia de mitigación, adaptación y financiación para combatir la crisis climática"



"Pero no debemos rendirnos, y yo no me rindo. Estoy más decidido que nunca a trabajar para que 2020 sea el año en el que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia cree que es necesario para lograr la neutralidad de carbono para 2050 y no para aumentar la temperatura en más de 1,5 grados", enfatizó el titular de la ONU y ex primer ministro de Portugal.



Insistió en que "la crisis climática es una carrera contra el tiempo para la supervivencia de nuestra civilización".



"Desafortunadamente, es una carrera que estamos perdiendo. Mientras que muchos ya se enfrentan a las terribles consecuencias de la crisis climática, la realidad de un medio ambiente que se está volviendo inhabitable no es todavía obvia para todos. Pero aun podemos revertir la tendencia", puntualizó.