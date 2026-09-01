Haakon VIII juró este martes lealtad a la Constitución de Noruega ante el Parlamento y dio un paso formal en el comienzo de su reinado, cuatro días después de la muerte de su padre, Harald V.

La ceremonia se desarrolló en el Storting, el Parlamento noruego, en Oslo. El nuevo monarca asumió el compromiso de gobernar de acuerdo con la Constitución y las leyes del país, en un acto cargado de simbolismo para la monarquía. “Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes”, expresó Haakon VIII durante su juramento.

Acompañado por la heredera

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la presencia de la princesa heredera Ingrid Alexandra, hija del nuevo rey y primera en la línea de sucesión.

La joven acompañó a su padre en una jornada que marcó el inicio institucional de una nueva etapa para la familia real noruega.

También participaron otros integrantes de la familia real, autoridades políticas y miembros del Gobierno, mientras miles de ciudadanos siguieron los acontecimientos en las calles de Oslo.

La ausencia de Mette-Marit

La reina Mette-Marit no pudo asistir a la ceremonia. La Casa Real informó que su ausencia estuvo vinculada a complicaciones posteriores al trasplante de pulmón al que fue sometida meses atrás.

Su estado de salud obligó a cancelar su participación y deberá continuar bajo observación, según la información difundida antes del juramento.

La ausencia de la reina hizo que la ceremonia tuviera una imagen distinta a la habitual para una jornada de esta importancia institucional.

El comienzo de una nueva era

Haakon VIII sucedió a Harald V, quien murió a los 89 años luego de un prolongado reinado de 35 años. El nuevo monarca destacó la relación histórica entre la Corona y el Parlamento y expresó su expectativa de mantener ese vínculo durante su reinado.

Con el juramento constitucional, Noruega inició oficialmente una nueva etapa en su historia monárquica. Haakon VIII asume el trono en medio del duelo nacional por la muerte de su padre y con el desafío de continuar una tradición que representa una de las principales instituciones del país.