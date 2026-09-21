Haaland alcanzó un récord: le marcó a los 25 rivales que enfrentó en Premier League

Erling Haaland volvió a convertir para Manchester City y consiguió un particular récord personal en la Premier League. El noruego ya les marcó a los 25 clubes que enfrentó desde su llegada al conjunto inglés.

El delantero convirtió a los 81 minutos en la victoria por 5-3 sobre Sunderland en el Etihad Stadium. La acción había sido anulada inicialmente por posición adelantada, pero el VAR revirtió la decisión y validó el tanto.

El único rival que le faltaba

Sunderland era el único equipo al que Haaland había enfrentado en la Premier League sin poder convertirle. El atacante no había marcado en los dos encuentros que disputó contra ese rival durante la temporada pasada.

El gol significó además el número 117 de Haaland desde su llegada a la Premier League. Con cinco tantos en la actual temporada, encabeza la carrera por la Bota de Oro por delante de Alexander Isak, quien suma cuatro.

Un partido cargado de goles

Manchester City ganó 5-3 con tantos de Enzo Fernández, Rayan Cherki, Antoine Semenyo por duplicado y Haaland. Sunderland contó con una destacada actuación de Brian Brobbey, quien convirtió los tres goles de su equipo.

Brobbey se convirtió en el primer futbolista en marcar un hat-trick y terminar perdiendo un encuentro de Premier League desde Roque Santa Cruz en 2007. También fue el primer jugador del Sunderland en conseguir un triplete en la máxima categoría desde Jermain Defoe.