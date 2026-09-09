Erling Haaland marcó un doblete en la victoria 2-0 de Manchester City sobre Porto, en el debut del equipo inglés en la presente Champions League. Con esos dos tantos, alcanzó una cifra que pertenecía a Sergio Agüero.

Haaland llegó a los 59 goles en 59 partidos en la competencia y se ubicó séptimo entre los máximos goleadores históricos del torneo, por encima de Thomas Müller.

La marca del Kun

Con la camiseta de Manchester City, el noruego alcanzó los 36 goles en Champions, la misma cantidad que consiguió Agüero durante su etapa en el club inglés.

Sin embargo, existe una diferencia importante: el argentino necesitó 65 partidos para alcanzar esa cifra, mientras que Haaland lo hizo en apenas 40 encuentros.

El segundo gol del noruego llegó sobre el cierre del encuentro, cuando recibió la asistencia de Rayan Aït-Nouri, abrió el pie derecho y definió ante la salida de Diogo Costa.

El elogio de Enzo Fernández

Enzo Fernández, quien asistió a Haaland en su primer gol, destacó al delantero después del partido. El argentino lo definió como “una bestia del gol” y resaltó también la calidad humana de su compañero.

Con el triunfo ante Porto, Manchester City comenzó con victoria su camino en la Champions League y Haaland volvió a quedar en el centro de la escena por una nueva marca goleadora.