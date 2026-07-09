Erling Haaland volvió a encender la previa de un partido decisivo del Mundial 2026. A dos días del cruce entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final, el delantero noruego sorprendió con sus declaraciones y decidió colocar toda la presión sobre el conjunto británico.

Noruega atraviesa un momento histórico: después de 28 años de ausencia en una Copa del Mundo, logró avanzar hasta los cuartos de final por primera vez en su historia. Gran parte de ese logro tiene como protagonista al atacante del Manchester City, que ya convirtió siete goles en cuatro partidos disputados.

Ahora, los Vikingos Rojos tendrán enfrente a Inglaterra, uno de los principales candidatos a quedarse con el título. Sin embargo, Haaland eligió quitarle responsabilidad a su equipo y apuntar directamente al seleccionado dirigido por Thomas Tuchel.

“Ellos deberían estar seguros de que van a pasar”

“Creo que todos deberíamos mantenernos humildes en estos momentos, pero sí, creo que ellos deberían estar seguros de que van a pasar. Definitivamente, son Inglaterra”, afirmó Haaland ante los medios.

El delantero noruego insistió con la misma idea y remarcó que su rival llega como favorito al encuentro. “Todavía son muy bajas las posibilidades para Noruega, así que sí, creo que hay algunos claros favoritos ahí afuera. Inglaterra es uno de ellos, así que creo que todos ustedes deberían poner toda la presión sobre los ingleses”, sostuvo.

Un partido especial para Haaland

Más allá de la importancia deportiva del duelo, el enfrentamiento tendrá un significado especial para el atacante. Haaland juega en la Premier League, nació en Leeds y comparte vestuario con varios futbolistas ingleses en su carrera.

“Para mí es un juego especial, definitivamente. Yo juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y vamos a jugar contra varios compañeros de equipo, así que es un poco raro, pero también divertido, y va a ser muy lindo”, expresó.

Noruega busca seguir haciendo historia

El equipo noruego llega con confianza después de una campaña que superó todas las expectativas. Con Haaland como máxima figura ofensiva, buscará dar otro golpe en el Mundial 2026 y eliminar a uno de los grandes candidatos.

Del otro lado, Inglaterra intentará confirmar su favoritismo y avanzar a las semifinales, aunque deberá controlar a un delantero que llega encendido y que ya avisó que la presión está del lado británico.