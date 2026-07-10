Erling Haaland afrontará uno de los partidos más especiales de su carrera cuando Noruega enfrente a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. El delantero nació en territorio inglés, pero años atrás dejó en claro por qué decidió representar al seleccionado noruego.

El goleador, que suma siete tantos en apenas cuatro partidos en la Copa del Mundo, llega como una de las principales figuras del torneo y será una de las grandes amenazas para el conjunto inglés en el encuentro que se disputará este sábado 11 de julio, desde las 18, en el Miami Stadium.

Aunque nació en Inglaterra, Haaland explicó que nunca tuvo dudas sobre la camiseta que quería defender.

"Viví en Inglaterra tres años y medio o cuatro años, y en Noruega mucho más tiempo, así que fue natural para mí decantarme por ese país", expresó en una entrevista realizada años atrás.

Además, agregó: "Nunca sabremos qué habría ocurrido si mi padre hubiera jugado más tiempo allí, quizás sería inglés. Soy noruego y me siento orgulloso de ello".

Su nacimiento en Inglaterra estuvo relacionado con la carrera profesional de su padre, Alf-Inge Haaland, quien en ese momento jugaba en el fútbol inglés. Ambos padres del delantero son noruegos y, una vez finalizada esa etapa, la familia regresó a Noruega.

Alf-Inge también vistió la camiseta de la selección de Noruega y disputó el Mundial de Estados Unidos 1994, certamen en el que el equipo nórdico quedó eliminado en la fase de grupos.

Ahora será el turno de su hijo, quien atraviesa un gran momento futbolístico. En los octavos de final marcó un doblete en apenas diez minutos para sellar la victoria sobre Brasil y clasificar a Noruega entre los ocho mejores del Mundial.

Con ese antecedente, Haaland buscará volver a ser determinante en un partido con un fuerte significado personal: enfrentará por primera vez en una Copa del Mundo al país que lo vio nacer, con el objetivo de llevar a Noruega a las semifinales.