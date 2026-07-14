La participación de Erling Haaland en el Mundial 2026 terminó con la eliminación de Noruega en los cuartos de final, pero el delantero no regresó a su país con las manos vacías. Además de una histórica campaña, se llevó un llamativo recuerdo adquirido durante su estadía en Estados Unidos.

El futbolista del Manchester City fue visto al bajar del avión con una figura decorativa de un mapache que sostiene una botella de whisky. La imagen llamó la atención de los hinchas y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

El objeto, denominado Mapache Whisky, fue comprado por Haaland en Wild Bill’s Western Store, un comercio de artículos de estilo texano ubicado en Dallas. La ciudad recibió varios encuentros de la Copa del Mundo y fue uno de los lugares donde permaneció la delegación noruega durante el torneo.

Cuánto cuesta el souvenir que compró Haaland

La figura decorativa tiene un valor regular de 750 dólares y forma parte de un catálogo compuesto por botas, sombreros, accesorios y diferentes recuerdos vinculados con la cultura texana. Tras conocerse la compra del delantero, el producto apareció agotado en la página de la tienda.

El particular souvenir acompañó a Haaland en su regreso a Europa después de una destacada actuación individual. El atacante marcó siete goles en cinco partidos y fue una de las principales figuras de Noruega durante la competencia.

Además, el seleccionado europeo alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Mundial y regresó a la máxima competencia después de 28 años de ausencia. Haaland también acumuló 14 remates al arco durante los 465 minutos que disputó.

El final del Mundial para Haaland y Noruega

El recorrido de Noruega terminó con una derrota por 2-1 frente a Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro se definió durante la prórroga y tuvo al delantero como protagonista hasta el minuto 105, cuando pidió ser reemplazado debido al cansancio provocado por el calor y la humedad.

También hubo una acción revisada por el VAR que terminó con un gol anulado por una infracción previa. De esta manera, Noruega cerró una campaña histórica y Haaland abandonó Estados Unidos con siete tantos, la clasificación a cuartos y uno de los recuerdos más curiosos del torneo.