Un joven que se dedica a la venta de semitas sufrió un robo bajo la modalidad arrebato durante la mañana de este viernes en el interior del barrio Cipolletti, en Chimbas. El rápido accionar de efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte permitió detener al sospechoso y secuestrar elementos que llevaba consigo, entre ellos el dinero sustraído.

El episodio ocurrió alrededor de las 10:30 de este viernes, cuando un hombre de 20 años, se presentó en la base policial del barrio Cipolletti para denunciar que otro sujeto le había arrebatado la recaudación obtenida durante la venta de semitas.

Según relató el damnificado, el robo se produjo a unas dos cuadras de la dependencia policial. Además, aportó una descripción del autor, quien vestía una remera verde y una bermuda de jean.

El sujeto detenido de tan solo 20 años fue identificado como Gustavo Hernán Monte.

En ese momento, los cabos primeros Jorge Pinto y Cristian Gómez, quienes se encontraban en la base atendiendo otro procedimiento, iniciaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones. A los pocos minutos observaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima.

Cuando los uniformados intentaron entrevistarlo, el sospechoso emprendió la huida a pie. Sin embargo, los policías lograron alcanzarlo y reducirlo a pocos metros del lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado y encontraron entre sus prendas $8.500 en efectivo, dinero que quedó secuestrado en el marco de la investigación. También hallaron una hoja de cuchillo tipo Tramontina, de aproximadamente 10 centímetros de largo.

El ladrón fue identificado como Gustavo Hernán Monte, de 20 años, domiciliado en el barrio Cipolletti, en Chimbas. Posteriormente, los efectivos se comunicaron con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), desde donde se dispuso la intervención del ayudante fiscal Martín Morán.

El representante del Ministerio Público Fiscal se presentó en la dependencia policial y dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia, bajo la calificación provisoria de robo en modalidad de arrebato.

La causa quedó registrada bajo el legajo 44/26, con intervención de la UFI Flagrancia. El procedimiento fue recibido en la Subcomisaría Cipolletti por el subinspector Juan Gómez.