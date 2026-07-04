El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) autorizó el acceso a la capacidad de transporte de energía eléctrica para el Parque Solar Fotovoltaico San Pedro I, un proyecto de 5 MW que se desarrollará en el departamento Calingasta, en San Juan. La decisión representa un nuevo paso para la concreción de la iniciativa, luego de que semanas atrás se difundiera el pedido de acceso sin que se registraran objeciones durante el proceso de consulta pública.

La autorización fue otorgada tras el vencimiento del plazo establecido por la Resolución ENReGE Nº 33/2026, período durante el cual no se presentaron observaciones, oposiciones ni proyectos alternativos respecto de la solicitud. En consecuencia, el organismo habilitó el acceso requerido para que el emprendimiento pueda vincularse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El proyecto es impulsado por Coral Consultoría en Energía y contempla la conexión del parque fotovoltaico a la línea de media tensión de 33 kV Calingasta–Mina Casposo, infraestructura que se encuentra bajo jurisdicción de Naturgy San Juan (ex Energía San Juan S.A.), empresa que actuará como Prestador Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT).

La resolución establece, además, que tanto Naturgy San Juan como Coral Consultoría en Energía deberán cumplir con los requerimientos técnicos previstos en el artículo 5 de la resolución original, condición necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico durante la incorporación de la nueva central de generación.

Un trámite que comenzó en mayo

La autorización constituye la continuidad del trámite iniciado a fines de mayo, cuando el ENReGE dio publicidad al pedido de acceso presentado por la empresa desarrolladora. En aquella instancia, el organismo abrió un período para que terceros interesados pudieran formular observaciones o presentar alternativas técnicas que optimizaran el funcionamiento del sistema de transporte eléctrico. Al no registrarse presentaciones, el procedimiento avanzó hasta la autorización definitiva.

Energía renovable para una zona estratégica

El Parque Solar San Pedro I estará emplazado en Calingasta, uno de los departamentos donde el crecimiento de la actividad minera incrementa la demanda de infraestructura energética. La posibilidad de conectarse a la línea que abastece la zona de Casposo permitirá incorporar nueva generación renovable al sistema eléctrico provincial, contribuyendo a reforzar la oferta energética en un área estratégica para el desarrollo de nuevos proyectos productivos, como los vinculados al cobre.

San Juan, polo de generación renovable

La iniciativa se suma a otros emprendimientos de generación renovable que buscan aprovechar el elevado recurso solar de San Juan, provincia que en los últimos años consolidó una cartera de parques fotovoltaicos destinados tanto al abastecimiento del mercado eléctrico como al acompañamiento del crecimiento de la demanda industrial y minera.