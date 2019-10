Habilitan la caza de "animales exóticos" en campos privados de Mendoza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Dirección de Recursos Naturales de Mendoza habilitó la caza de algunos animales exóticos en campos privados a partir de una modificación de la ley vigente, informaron hoy autoridades provinciales. "Lo que se hizo ahora es una actualización de la ley vigente debido a la presencia de animales exóticos que invaden los campos de propietarios mendocinos que tienen hectáreas al límite de las provincias del San Luis y La Pampa, dijo el jefe del Departamento de Fauna de Mendoza, Adrián Gorrindo, sobre la nueva resolución. Esta invasión sucede en las localidades de Canalejas y Cochicó ubicadas a unos 400 kilómetros de la capital provincial, lo que hizo que los propietarios de hectáreas en esta zona mostraran su preocupación al Gobierno. "Estas especies, como el chancho jabalí, liebre europea, ciervos colorados y conejo, afectan la flora nativa e impactan sobre el sector agropecuario y ganadero provincial”, indicó Gorrindo. La ley está habilitada desde 2001 y actualmente existe un solo coto de caza pero esta suspendido en la zona de Maquinista Levet, en La Paz, indicaron las autoridades. Las nuevas reglas se aplicarán porque los animales se están desplazando por inconvenientes en otras provincias, como la rotura de alambrado, ya que no fueron introducidos por los dueños de campos de Mendoza. Esta modificación “señala que este coto de caza no tiene ningún fin económico y destaca que se trata de una herramienta de manejo y no un negocio ni nada por el estilo. Actuamos como Estado para preservar nuestra fauna silvestre ” concluyó Gorrindo.