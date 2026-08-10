Los emprendedores de San Juan tendrán una nueva oportunidad para profesionalizar sus proyectos y adquirir herramientas para potenciar sus negocios. El Gobierno provincial y la Universidad Católica de Cuyo anunciaron la apertura de inscripciones para la tercera cohorte de la Diplomatura en Emprendedurismo, que contará con 40 cupos.

La propuesta se desarrolla en el marco del Programa San Juan Emprende, impulsado por la Dirección de Pymes y Emprendedores y la Agencia Calidad San Juan, en articulación con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo.

La cursada comenzará el próximo 15 de septiembre y estará destinada a 40 emprendimientos sanjuaninos que se encuentren actualmente en actividad. Para participar, los responsables deberán ser mayores de edad y sus proyectos deberán contar con una antigüedad de hasta siete años.

La capacitación tendrá una duración aproximada de dos meses y estará compuesta por ocho encuentros, que combinarán modalidades presenciales y virtuales. Además, los participantes recibirán acompañamiento personalizado por parte de docentes de la casa de altos estudios.

Marketing, ventas y liderazgo

Uno de los objetivos centrales será brindar herramientas que los emprendedores puedan aplicar directamente en sus proyectos. Entre los contenidos previstos se encuentran detección y validación de oportunidades, identificación de clientes, investigación de mercado, modelos de negocio, metodología Lean Startup y desarrollo de producto mínimo viable.

También habrá capacitación específica sobre marketing, ventas, cálculo de costos, fijación de precios y preparación de pitch para presentar los emprendimientos ante potenciales inversores, instituciones u otros actores.

La propuesta incorporará además actividades de networking y una jornada vivencial destinada a trabajar habilidades vinculadas con liderazgo, motivación, trabajo en equipo y gestión del tiempo.

Como cierre de la diplomatura, 12 emprendimientos serán seleccionados para presentar sus proyectos ante un jurado evaluador.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa apunta a consolidar un esquema integral de acompañamiento para que los emprendedores puedan profesionalizar su gestión, ordenar sus modelos de negocio, fortalecer sus propuestas de valor y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Las personas interesadas ya pueden completar el formulario de inscripción habilitado para participar de la tercera cohorte.

Cómo inscribirse

Para inscribirse, los interesados deberán completar el formulario habilitado para la tercera cohorte de la Diplomatura en Emprendedurismo, haciendo clic aquí.