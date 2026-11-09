El papa León XIV dedicó parte de su primera homilía en Argentina a reflexionar sobre la transmisión de la fe dentro de las familias y destacó que la vida cristiana no se construye solamente a través de grandes celebraciones religiosas, sino también mediante los gestos más sencillos de la convivencia cotidiana.

"En la intimidad del hogar, la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos", expresó el Pontífice durante la celebración eucarística. En ese sentido, mencionó acciones habituales como la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua.

Para León XIV, esas prácticas representan una forma concreta de acercar a las nuevas generaciones a la fe y mantener presente a Cristo en la vida familiar. Su reflexión estuvo dirigida especialmente a los padres y abuelos, a quienes reconoció como figuras fundamentales en la formación religiosa de los hijos.

"Los abuelos que enseñan a rezar, ir a misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación", enumeró al describir algunas de las experiencias mediante las cuales la fe se incorpora a la vida familiar.

El Papa también pidió a los hogares argentinos abrir sus puertas a Cristo y hablar de Jesús con naturalidad a los hijos. "Permanezcan unidos a él", exhortó, al plantear que la relación con Dios debe formar parte de la intimidad de cada familia.

La familia como primer espacio de evangelización

Durante la homilía, León XIV definió a la familia como "el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo". En esa línea, sostuvo que la transmisión de la fe no se limita a la enseñanza de contenidos religiosos, sino que también se expresa en las formas de relacionarse, acompañarse y resolver los conflictos dentro del hogar.

El Pontífice retomó además una reflexión de su antecesor, el papa Francisco, quien había señalado la importancia de compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para fortalecer el amor y convertir a la familia en un espacio donde habita el Espíritu.

A partir de esa mirada, León XIV convocó a las familias a asumir un papel activo en la evangelización. "Queridas familias, las exhorto a ser protagonistas en la evangelización. La Iglesia Argentina las necesita", manifestó.

También pidió que acompañen la tarea de obispos, párrocos, agentes pastorales y catequistas, al considerar que la vitalidad de la Iglesia crece cuando los hogares rezan unidos y transmiten el Evangelio.

Una misión que comienza en casa

El mensaje del Papa también estuvo atravesado por una reivindicación del papel de la familia en la sociedad argentina. Destacó que los hogares fueron históricamente espacios de transmisión de la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.

En ese contexto, pidió no resignarse ante las voces que consideran superada a la familia cristiana y afirmó que "hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

Finalmente, encomendó a las familias a la Virgen de Luján y a San José, y tomó como referencia a la Sagrada Familia de Nazaret.