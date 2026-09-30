“Está todo bien. Al parecer aterrizamos en Arabia Saudita. Hay un piloto herido de gravedad, lo están atendiendo”. Así comenzó el relato de uno de los pasajeros del vuelo FZ1073, todavía conmocionado después de atravesar una situación extrema a bordo.

El hombre contó que los pasajeros tuvieron que intervenir para reducir al piloto que había atacado a su compañero. “El terrorista no sabemos cómo está, pero está atado”, afirmó en un video difundido después del aterrizaje.

La situación dejó rastros visibles dentro del avión. “Me tengo que cambiar de ropa. Está todo lleno de sangre. Todo lleno de sangre porque lo agarramos al terrorista”, relató.

El pasajero también buscó llevar tranquilidad a sus familiares y cerró el mensaje con una frase dirigida a sus seres queridos: “Eso es todo, los quiero. Les cuento cuando volvamos”.

Un vuelo con 174 personas a bordo

El vuelo FZ1073 de Flydubai había partido desde Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. A bordo viajaban 174 personas, entre ellas 27 chicos.

Durante el trayecto ocurrió el ataque entre los integrantes de la tripulación y la aeronave comenzó a realizar maniobras anormales. Finalmente, el avión fue desviado hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia.

El piloto que había sido atacado recibió asistencia y posteriormente fue trasladado para recibir atención médica. El resto de los pasajeros logró salir del avión a salvo.

La intervención de los pasajeros

Según los testimonios difundidos después del episodio, la reacción de algunos pasajeros fue determinante para contener la situación dentro de la cabina.

El relato del hombre que participó de la intervención permitió conocer parte de lo ocurrido desde el interior del avión. En su testimonio aseguró que fue necesario reducir al agresor y que la escena dejó sangre dentro de la aeronave.

La pareja del pasajero destacó posteriormente su participación y lo calificó como “uno de los héroes” del episodio.

Qué dijeron las autoridades de Israel

El episodio generó además una fuerte reacción oficial. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, afirmó que se trató de un intento de atentado y sostuvo que el agresor quería estrellar el avión.

El primer ministro Benjamin Netanyahu también se refirió al episodio y destacó la intervención de los pasajeros y de la tripulación para evitar una tragedia. Las autoridades israelíes trabajaron con Arabia Saudita para garantizar el regreso de los pasajeros.

Horas después, los viajeros continuaron su traslado y llegaron a Tel Aviv, donde fueron recibidos entre banderas y festejos.

La investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la cabina y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el ataque entre los pilotos.