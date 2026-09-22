Hernán Bloquero, el hombre denunciado por Homero Pettinato luego de un episodio ocurrido frente al estudio de Olga, habló públicamente por primera vez y dio su versión de los hechos. Durante una entrevista televisiva, aseguró que su presencia en el lugar fue casual y explicó qué ocurrió cuando vio al conductor a través del ventanal.

“Cuando lo vi empecé a ver rojo”, afirmó Bloquero al referirse al momento en el que se encontró con Pettinato. El hombre reconoció que reaccionó al verlo, aunque sostuvo que no intentó ingresar al estudio ni agredirlo físicamente.

Por qué reaccionó contra Homero Pettinato

Bloquero aseguró que el conflicto con el conductor comenzó meses atrás por comentarios vinculados con los tatuajes que tiene relacionados con Sofía Gonet, expareja de Pettinato.

Según explicó, se molestó luego de que el conductor se refiriera a él en redes sociales como un supuesto “fan obsesivo”. Frente a las imágenes en las que aparece haciendo un gesto sobre su cuello, afirmó que su reacción estuvo relacionada con aquel enfrentamiento previo.

El hombre aseguró que había viajado desde Junín hasta Buenos Aires para pasar el día y que terminó caminando por Palermo Hollywood sin saber inicialmente que estaba frente al estudio de Olga.

Según su relato, permaneció alrededor de diez minutos en el lugar y luego se retiró. También negó haber intentado golpear el vidrio o ingresar al canal.

Negó estar obsesionado con Sofía Gonet

Otro de los puntos de la entrevista estuvo relacionado con Sofía Gonet. Bloquero negó ser fanático u obsesivo de la influencer y sostuvo que los tatuajes vinculados con ella responden a una promesa personal cuyo motivo prefirió mantener en privado.

Gonet, por su parte, aseguró públicamente que el hombre la hostiga desde hace aproximadamente diez años y que también habría enviado mensajes a distintas parejas que tuvo durante ese período.

La denuncia de Homero Pettinato

El episodio ocurrió el lunes frente al estudio de Olga, en Palermo. Pettinato contó en vivo que reconoció al hombre a través del ventanal y que este realizó un gesto sobre su cuello que interpretó como una amenaza de muerte.

Horas después, el conductor radicó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14 B. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6 tomó intervención en el caso y dispuso medidas de investigación.

Tras conocerse la denuncia, Bloquero evitó confirmar si se presentará ante la Justicia y se limitó a señalar que actualmente no se encuentra en Buenos Aires.