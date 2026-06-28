La investigación por la muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais continúa avanzando mientras se conocen nuevos testimonios sobre los últimos minutos de la comunicadora. En las últimas horas, un joven que presenció el accidente y fue uno de los primeros en acercarse al vehículo describió cómo fueron los instantes posteriores al choque.

El siniestro ocurrió el viernes 26 de junio, alrededor de las 19.24, cuando el automóvil Honda City que conducía Pais fue embestido por una formación del Tren de la Costa al intentar cruzar las vías en un paso ferroviario de Buenos Aires. El impacto provocó graves daños en el vehículo y la periodista falleció en el lugar.

En diálogo con C5N, el testigo contó que se encontraba trabajando en un taller cercano cuando escuchó el fuerte estruendo del choque. "Estaba metido en mi taller y escuché el golpazo. Salí corriendo y la señora dijo: 'No me toquen, no me toquen'. Salía humo de adentro del auto", recordó.

El joven explicó que en ese momento desconocía la identidad de la víctima. "No sabía que era famosa. Pensé que era un hombre y después me enteré de que era una mujer", relató.

Según su testimonio, Ernestina Pais permanecía inmóvil, con el cuerpo desplazado hacia el asiento del acompañante debido a la violencia del impacto. "Dijo 'no me toquen', con el cuello hacia abajo. Respiró unos segundos y no respiró más", expresó con visible conmoción.

También describió el estado en que quedó el vehículo tras la colisión. Señaló que los airbags se habían activado completamente y que la conductora presentaba heridas provocadas por los vidrios rotos que quedaron esparcidos en el habitáculo.

Mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, el relato del joven se convirtió en uno de los testimonios más impactantes sobre los últimos instantes con vida de Ernestina Pais y volvió a conmover al ambiente periodístico y artístico argentino.