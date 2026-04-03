Habló el representante de Enzo Fernández tras la sanción en Chelsea

Enzo Fernández retornó a las filas del Chelsea tras participar en la doble fecha FIFA con la Selección argentina, donde disputó encuentros frente a Mauritania y Zambia en La Bombonera. Sin embargo, su vuelta a Londres estuvo marcada por una sanción disciplinaria derivada de sus recientes declaraciones sobre la capital española.

Durante una entrevista, el mediocampista había manifestado: “Me gustaría vivir en España, me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires”, aunque también aclaró su compromiso actual diciendo: “Ahora mismo estoy concentrado en el Chelsea, ya veremos después del Mundial”.

La reacción del club inglés no se hizo esperar y el técnico Rosenior fue el encargado de comunicar la decisión institucional. El entrenador fue tajante al explicar la medida disciplinaria: “Hablé con Enzo hace una hora. No va a estar disponible para el partido de mañana ni contra el Manchester City el próximo domingo. Es decepcionante que Enzo hable de esa manera. No tengo nada contra él, pero cruzó una línea en términos de la cultura que queremos construir”.

Ante esta situación, Javier Pastore, representante del jugador, expresó su descontento a través del medio The Athletic. El agente sostuvo que “el castigo es totalmente injusto. No menciona ningún club ni dice que quiere irse del Chelsea. Sólo menciona la ciudad, Madrid”.

Además, Pastore relató la reacción del ex-River al conocer la noticia: “Enzo no entendió la situación. Lo aceptó porque es un tipo muy profesional que está comprometido, pero no entendemos el castigo”.

El conflicto ocurre en un marco de negociaciones estancadas entre la institución y el entorno del futbolista, ya que recientemente se intentó extender el vínculo del jugador sin éxito. Al respecto, el agente detalló que “se habló de renovar y no llegamos a un acuerdo. Como a Enzo le quedan seis años de contrato, decidimos no renovarlo porque las condiciones no eran las adecuadas ni para nosotros ni para el jugador”.

Finalmente, Pastore trazó la hoja de ruta para el futuro de su representado: “Nuestro plan tras el Mundial es reunirnos de nuevo con el Chelsea, y si no se llega a un acuerdo, explorar otras opciones”.