La causa que investiga el brutal femicidio de Agostina Vega en Córdoba registró un nuevo giro con la detención de Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro que presuntamente fue utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años hasta el descampado donde finalmente fue encontrado. La mujer fue imputada por el delito de encubrimiento agravado y se convirtió en la tercera persona detenida en el expediente.

Luego de concretarse el procedimiento, su abogada, Marina Romano, habló con los medios y aseguró que su defendida se encuentra “totalmente colapsada” y en estado de shock por la situación que atraviesa. La letrada explicó que tomó contacto con Andreani tras la imputación y señaló que la mujer aún intenta comprender el alcance de la acusación en su contra.

Romano indicó además que Andreani será sometida a los exámenes de rigor antes de ser trasladada al penal de Bouwer, donde permanecerá alojada mientras avanza la investigación. También confirmó que este martes formalizará su representación legal para acceder al expediente y comenzar a definir una estrategia de defensa.

La defensora no descartó cuestionar algunas actuaciones realizadas durante la instrucción de la causa. Según sostuvo, su clienta había sido convocada en reiteradas oportunidades en calidad de testigo y considera que podrían existir irregularidades procesales que serán analizadas una vez que tenga acceso completo a la documentación judicial.

Otro de los aspectos que surgió durante las declaraciones de Romano fue la vinculación de Andreani con Wachitas Bar, un local nocturno de la ciudad de Córdoba que también quedó bajo la lupa durante los últimos días. La abogada confirmó que su defendida trabajaba como empleada en ese establecimiento, aunque aclaró que no observa una relación directa entre esa actividad laboral y la imputación por encubrimiento agravado.

La detención de Andreani se produjo después de que la Justicia profundizara distintas líneas de investigación sobre el traslado y ocultamiento del cuerpo de Agostina. Los investigadores sostienen que el vehículo de la mujer habría sido utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio, para mover los restos de la adolescente.

Con esta medida, ya son tres las personas detenidas en la causa: Claudio Barrelier, imputado por el femicidio; Osvaldo Fassetta, acusado de encubrimiento agravado; y ahora Soledad Andreani, señalada por el mismo delito. Mientras tanto, la fiscalía continúa incorporando pruebas, entre ellas los estudios de ADN hallados bajo las uñas de la víctima, considerados claves para reconstruir lo ocurrido y determinar si hubo más involucrados en el crimen.