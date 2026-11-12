Habló la autora argentina de Alma misionera, el hit de la visita de León XIV

Mónica de la Canal compuso en 1981 una canción que décadas después fue entonada por el papa León XIV durante su visita oficial a la Argentina. La compositora oriunda de Chascomús repasó en diálogo con Telenoche por Eltrece el origen de la obra que también cantaron Athenas, Soledad Pastorutti y Natalia Pastorutti ante multitudes en el país.

La obra conocida popularmente como Alma misionera o Canción del misionero nació cuando la artista tenía 18 años y se tituló originalmente Toma mi vida nueva. “Tenía 18 años. Estaba muy cerca de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús, cantando en las misas, en los encuentros, en los retiros”, recordó la autora sobre sus inicios musicales en la provincia de Buenos Aires.

El contacto cotidiano con los misioneros claretianos y su trabajo social junto a familias de menores recursos inspiraron los versos dedicados al servicio y la entrega pastoral. “Esa entrega, ese compromiso, me marcó mucho en la adolescencia”, afirmó De la Canal al explicar que el tema refleja “lo que representa lo que son los misioneros claretianos del Corazón de María”.

Tras estrenarse en un retiro en la localidad de Gándara, muy cerca de Chascomús, la melodía llegó a La Plata y luego cruzó fronteras hasta convertirse en un clásico de misas, peregrinaciones y confirmaciones. “En principio fue un retiro en Gándara, que es un pueblito muy cerca de Chascomús. Después pasó a La Plata y después tomó vuelo sola, atravesó fronteras”, relató sobre la expansión del tema.

La compositora confirmó que creó tanto la melodía como los versos de la pieza religiosa, aunque durante décadas creyó que las obras eclesiásticas no tenían un autor individual. “La letra y la música, sí, las dos cosas”, aseguró la mujer, quien agregó: “Siempre pensé que las canciones de iglesia no tenían un dueño, un autor”.

La enorme difusión internacional provocó un conflicto de autoría porque diversos cancioneros adjudicaron la pieza al seminarista mexicano Enrique García Vélez tras un encuentro en Guanajuato en 1993. “Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina”, celebró De la Canal sobre el reconocimiento actual de su creación juvenil.

Para defender su titularidad frente a esa atribución de 1993, la vecina de Chascomús inició una presentación judicial respaldada por testimonios locales y por el borrador escrito a mano en su juventud. “Yo la compuse en el año 1981”, sostuvo con firmeza, y advirtió sobre el proceso legal: “Ya se pedirá a la Justicia cuando tenga que hacerlo. Tenemos las pruebas”.

Durante la entrevista televisiva exhibió el papel original que sobrevivió al paso del tiempo y a numerosos traslados familiares como prueba irrefutable de su trabajo. “Resistió muchas mudanzas, debo admitir. Pero por suerte tengo de puño y letra el manuscrito de la canción”, expresó la autora al mostrar el documento que antecede por más de una década a la versión mexicana.

Mucho antes de este resurgimiento, la composición había alcanzado gran visibilidad en 2013 durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro bajo el pontificado del papa Francisco. Sin embargo, De la Canal decidió inscribir formalmente la obra este mismo año, sin imaginar la repercusión que tendría poco tiempo después.

“Sin siquiera sospechar la visita del Papa, decidí registrarla después de tantos años de sentir que era de la gente la canción”, confesó la autora sobre el trámite realizado antes de conocerse la agenda oficial. La gira del Sumo Pontífice por territorio argentino terminó por darle una proyección masiva e inesperada a su creación.

El lunes 9 de noviembre, León XIV interpretó el himno junto a residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, una institución dedicada a asistir a personas con discapacidad. Allí la canción acompañó una jornada centrada en el cuidado de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Al día siguiente, el martes 10 de noviembre, el Pontífice volvió a entonar la pieza en una vigilia juvenil realizada frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. En ese encuentro masivo estuvo acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y más de 1.000.000 de fieles.

Antes de esa ceremonia, Soledad Pastorutti realizó una presentación musical no anunciada junto a su hermana Natalia Pastorutti ante la multitud reunida en Palermo. La interpretación de La Sole antecedió al ingreso papal y llevó el canto parroquial al escenario principal de una jornada que cerró con fuegos artificiales.

Finalmente, la gira de León XIV por la Argentina concluyó con una misa multitudinaria en Luján donde el Papa pidió por la reconciliación nacional. De este modo, el himno nacido en una parroquia bonaerense hace 45 años quedó consagrado como la banda sonora de un acontecimiento histórico para los fieles del país.