La muerte de Lucas, un bebé de apenas 12 días que sufrió graves lesiones después de que una palta le cayera en la cabeza en Quilmes, generó conmoción y un fuerte reclamo de su familia. Su madre, Giuliana, rompió el silencio y cuestionó a la Municipalidad por la falta de mantenimiento de los árboles ubicados frente a un jardín de infantes. Según denunció, existían pedidos de poda desde el año pasado que nunca fueron atendidos.

"No se puede estar bien con una pérdida así", expresó la mujer en diálogo con TN, al recordar el episodio ocurrido el jueves 22 de octubre, alrededor de las 8, cuando llevaba a su otro hijo, de cinco años, al Jardín de Infantes N.º 949, ubicado sobre la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento.

Mientras sostenía al recién nacido en sus brazos, una palta se desprendió de uno de los tres árboles situados en la vereda y golpeó directamente la cabeza del pequeño. El impacto le provocó múltiples fracturas de cráneo y hemorragias.

En medio de la desesperación, Giuliana pidió ayuda a otras madres y docentes del establecimiento, quienes colaboraron para solicitar asistencia médica. Sin embargo, según su testimonio, la respuesta de los servicios de emergencia no llegó a tiempo.

"Pasaron 30 minutos y el papá de mi nene nos acercó hasta el sanatorio, ya que el SAME no contaba con lo necesario para atender a mi bebé", relató.

Lucas fue trasladado al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde los profesionales médicos lo sometieron a una intervención quirúrgica. Posteriormente quedó internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el bebé falleció el domingo 25 de octubre.

La denuncia de la madre por los reclamos de poda

Tras la muerte de su hijo, Giuliana apuntó contra las autoridades municipales y aseguró que el jardín de infantes había solicitado en reiteradas oportunidades la poda de los árboles, debido a otros incidentes registrados en el lugar. "Si hubiesen escuchado los reclamos, hoy no estaríamos lamentando la pérdida", manifestó.

La mujer sostuvo que existen expedientes presentados desde 2025 por el establecimiento educativo y que ninguno obtuvo respuesta. Además, cuestionó que, después del accidente, trabajadores municipales se acercaran al lugar para intervenir los árboles. "Se acercaron a escondidas a podar los árboles", denunció la madre, quien afirmó que los trabajos se realizaron dos días después del episodio.

El caso quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 9 de Quilmes. Tras el fallecimiento del recién nacido, la causa fue recaratulada como homicidio culposo y se dispusieron medidas para determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades.

La familia tiene previsto despedir a Lucas este martes 27 de octubre, mientras continúa reclamando explicaciones por una tragedia que, según sostiene su madre, podría haberse evitado.