Tras el dramático episodio que vivió la influencer argentina Melina Moriatis en un hotel de Atlanta, donde denunció que un hombre intentó abusar de ella, uno de los cuatro sanjuaninos que intervino para protegerla habló con DIARIO HUARPE. Nicolás Tomasini reconstruyó los minutos de tensión y contó cómo actuaron para evitar que el sujeto continuara persiguiendo a la joven hasta que llegó la Policía.

Los sanjuaninos que protagonizaron el hecho son Nicolás Tomasini, de Concepción; Francisco Hidalgo y Juan Ignacio Turcato, de Rivadavia; y Gonzalo Pérez, de Capital. Los cuatro viajaron para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026 y se encontraron en Atlanta para seguir el camino de la Albiceleste. Fue durante su estadía en esa ciudad cuando se cruzaron con la influencer y quedaron en medio del dramático episodio.

“Estaba nerviosa y con mucho miedo”, comenzó su relato Tomasini. Según contó, el grupo se hospedaba en el Comfort Inn y, cerca de la medianoche, se encontraba en la puerta del hotel cuando vio llegar a Moriatis. La influencer hizo el check-in y luego salió a fumar un cigarrillo, momento en el que coincidió con los argentinos.

Dos de los sanjuaninos durante un partido de Argentina.

Al volver al interior del hotel, los sanjuaninos advirtieron que un hombre comenzó a seguir a la joven. “Cuando ella entra, esta persona la sigue de atrás. Nosotros nos percatamos de la situación y ella empieza a gritar en el ascensor”, recordó el sanjuanino.

Según su testimonio, el hombre llegó a ingresar al ascensor con Moriatis, quien salió rápidamente. Cuando la joven intentó volver a subir, el sujeto fue nuevamente detrás de ella. Fue entonces cuando los cuatro amigos decidieron intervenir. “Ahí fue cuando nosotros lo interceptamos para que no pasara a mayores. Solamente intercedimos y la protegimos hasta que llegara la Policía”, explicó.

La influencer crea contenido vinculado al fitness y el deporte.

Sin embargo, los efectivos demoraron cerca de 30 minutos en llegar. Tomasini contó que en la recepción no había personal de seguridad y que solamente se encontraba una empleada del hotel. “Fueron varias veces las que llamamos a la Policía y no llegaba”, aseguró.

Durante la espera, la tensión aumentó. “Quería seguir persiguiéndola, la quería seguir hasta la habitación. Nosotros hicimos un muro para que no la siguiera”, relató. En medio del episodio, el hombre tomó un cartel de plástico y golpeó a Juan Ignacio.

Pese a la agresión, el grupo evitó responder con violencia. “No queríamos ejercer mucha violencia, sino solamente protegerla. Estamos en un país donde tampoco sabemos qué nos puede pasar”, sostuvo Tomasini.

Mientras aguardaban a los efectivos, Moriatis permaneció resguardada cerca de una puerta de salida. “Estuvimos ahí todo el tiempo cuidándola. Ella estaba medio escondida porque cuando esta persona la veía reaccionaba”, recordó.

Finalmente, la Policía llegó al hotel, esposó al hombre y se lo llevó detenido. Recién entonces terminó la tensa espera para Moriatis y los cuatro sanjuaninos que permanecieron junto a ella durante el episodio.

Campaña de agradecimiento

Tras lo ocurrido, la influencer buscó a los cuatro sanjuaninos para agradecerles públicamente por haberla protegido. Al enterarse de que viajaron a Atlanta sin entradas para la semifinal entre Argentina e Inglaterra, la influencer comenzó a movilizarse para intentar conseguirles tickets para el partido de este miércoles. “La idea no es conseguir entradas a través de este hecho, pero ella, como agradecimiento, nos quiere conseguir entradas. Bienvenido sea si se puede”, contó Nicolás.

Los cuatro sanjuaninos tienen previsto continuar acompañando a la Selección Argentina mientras siga en competencia. “Nos queremos quedar hasta donde podamos, hasta donde llegue Argentina. Ojalá sea hasta la final”, cerró.