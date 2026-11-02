Unos 80 efectivos policiales participarán del operativo especial de seguridad dispuesto para la revancha entre Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause, que se disputará este lunes 2 de noviembre a las 21:30 en el estadio José Nehín del Puyutano. El encuentro corresponde a la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur y definirá cuál de los dos equipos sanjuaninos avanzará a la siguiente instancia.

Así lo confirmó el subjefe de la Policía de San Juan, comisario Pablo Torres, en declaraciones a DIARIO HUARPE, donde detalló que el dispositivo incluirá dos grupos de Infantería, personal del Grupo de Acción Motorizada (GAM) y un refuerzo en los controles de tránsito.

La serie llega igualada luego del empate 1 a 1 registrado en el partido de ida, disputado en el Estadio del Bicentenario. Por ese motivo, el encuentro de este lunes será determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Un operativo con 80 efectivos policiales

Torres señaló que la importancia del encuentro, en el que uno de los dos equipos deberá quedarse con la clasificación, motivó la implementación de un dispositivo especial de seguridad.

"Hoy nosotros tenemos aproximadamente 80 efectivos policiales, dos grupos de Infantería, personal del GAM", detalló el comisario sobre los recursos que estarán afectados al procedimiento.

El operativo también contempla medidas de seguridad para los dos planteles y sus respectivas dirigencias. De esta manera, tanto Sportivo Desamparados como Unión de Villa Krause contarán con acompañamiento policial durante el encuentro.

Cortes de tránsito y desconcentración en Puyuta

Otro de los puntos centrales del dispositivo estará relacionado con la circulación vehicular en los alrededores del estadio de Desamparados. Según explicó Torres, se reforzó el personal de Tránsito para implementar un corte más amplio y permitir que los asistentes lleguen caminando.

"Se ha reforzado también la parte de tránsito para hacer un corte más amplio, para que solamente la gente pueda llegar caminando", explicó. La medida busca ordenar el ingreso y evitar la circulación de vehículos en el sector próximo al estadio.

Además, el comisario indicó que se trabajará para que el desplazamiento de los asistentes sea rápido una vez finalizado el partido. El objetivo es garantizar una desconcentración ordenada después de una revancha que definirá la continuidad de uno de los dos representantes sanjuaninos en el Regional Amateur.