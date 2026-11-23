Quienes vayan a ver a Omega este lunes 23 de noviembre podrán quedarse hasta el último tema y volver en colectivo gratis. Para el cierre de la Fiesta Nacional del Sol, RedTulum tendrá salidas hacia Pocito desde las 19.15 y viajes de regreso desde las 21 hasta que terminen los espectáculos. Para subir no hace falta llevar la tarjeta SUBE ni tener saldo.

El predio del Estadio San Juan del Bicentenario abrirá a las 20, con entrada libre y gratuita. La feria recupera la jornada suspendida el sábado por el viento Zonda y la banda sanjuanina de cuarteto cerrará la noche en La Peña. El horario de las 20 corresponde a la apertura de puertas. La organización todavía no precisó a qué hora tocará Omega.

Dónde tomar los colectivos gratis de RedTulum

Las Líneas del Sol partirán de 23 puntos distribuidos en diez departamentos. Los cuatro corredores se distinguen por color. En La Bebida, por ejemplo, habrá dos puntos de partida, uno en calle Comercio y otro en calle Yornet. Este es el detalle para ubicar la parada más cercana.

Línea Departamento Puntos de partida Magenta Capital Estación Córdoba Magenta Rivadavia Parque de Rivadavia, cruce de Cipolletti y Benavídez, calle Comercio en La Bebida, calle Yornet en La Bebida y Parador del Ciclista en Marquesado Verde Chimbas Plaza de Chimbas y Parque de Chimbas Verde Albardón Plaza de Albardón Cian Santa Lucía Plaza de Santa Lucía, plaza de Alto de Sierra y cruce de Colón y San Lorenzo Cian Caucete Terminal de Caucete y plaza de Caucete Cian 9 de Julio Plaza de 9 de Julio y Las Chacritas Amarilla Rawson Plaza de Villa Krause y cruce de San Miguel y República del Líbano Amarilla Pocito Plaza de Pocito, Carpintería y La Rinconada Amarilla Sarmiento Plaza de Media Agua y Los Berros

Qué se puede hacer en la feria que quedó pendiente por el Zonda

El sábado 21, la alerta por fuertes ráfagas obligó a suspender la actividad de los stands, los patios de comidas y los escenarios de la feria. Tras las reparaciones en el predio, el domingo pudieron entrar quienes tenían boletos para la jornada suspendida. Este lunes también podrá ir quien no haya comprado entrada durante el fin de semana.

Antes del recital se podrá recorrer la Plaza de los Emprendedores, donde más de 30 proyectos sanjuaninos ofrecen sus productos. En la Plaza de la Vid y el Olivo, bodegas y productores olivícolas harán degustaciones y explicarán al público las diferencias entre las variedades que elaboran. También estarán abiertos los puestos de comida.

Omega cambia de escenario para despedir la fiesta

La banda de los hermanos Hugo y Alejandro Flores figuraba en la grilla del domingo en el estadio. Con la reprogramación pasó al lunes y tendrá a su cargo el último baile de esta edición. Para escucharla, el público deberá acercarse al escenario La Peña, dentro del paseo ferial.

Para quienes prefieran recorrer los puestos o cenar y volver temprano, los primeros colectivos de regreso saldrán a las 21, una hora después de la apertura. Para quienes se queden al recital, la referencia será el cierre del espectáculo: RedTulum mantendrá el servicio de vuelta hasta ese momento.