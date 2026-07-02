La Agencia Nacional de Seguridad Vial comenzó este miércoles un despliegue especial en las principales rutas del país para acompañar el inicio de la temporada de invierno y el incremento del flujo vehicular hacia destinos turísticos de montaña, nieve, termas y costa. La iniciativa se extenderá hasta el 5 de agosto en 21 puntos estratégicos distribuidos en 19 provincias, con el objetivo principal de detectar las conductas de riesgo al volante que puedan generar siniestros.

Las tareas de fiscalización abarcarán la medición de alcoholemia, el control de velocidad y la verificación de la documentación obligatoria de los conductores. Asimismo, se supervisará el uso correcto del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil, junto con la sanción de maniobras peligrosas como los sobrepasos en doble línea amarilla.

Debido a las condiciones climáticas propias de la época, las autoridades verificarán el uso de cadenas para nieve cuando el estado de los caminos lo exija, mientras que drones reforzarán la detección de infracciones desde el aire.

La estrategia implementada combina puestos fijos con patrullajes móviles y tecnología aplicada a la seguridad vial. Los puntos de control modificarán de forma constante su ubicación geográfica para evitar que los usuarios puedan anticipar su presencia a través de aplicaciones digitales o redes sociales, garantizando así un esquema más ágil y eficiente en las rutas argentinas.

El despliegue general de recursos incluye la movilización de agentes, patrullas, motocicletas, alcoholímetros, alómetros y dispositivos aéreos distribuidos en los corredores más transitados durante toda la temporada invernal.

Estas acciones se llevarán adelante en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad de cada provincia y municipio, y en sectores clave se sumará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para efectuar controles simultáneos sobre vehículos particulares y el transporte de pasajeros.