El Hospital Marcial Quiroga realizará el próximo viernes 26 de junio una jornada de testeo gratuito de VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) y sífilis, abierta a toda la comunidad y sin necesidad de turno previo. La actividad se desarrollará de 8 a 13 horas en el Servicio de Infectología del nosocomio.

La iniciativa es organizada en conjunto por el Servicio de Infectología y el Laboratorio Central del hospital, con la colaboración del Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y Hepatitis Virales, además de la División Epidemiología, el Departamento de Medicina Sanitaria y la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud de San Juan.

La jornada se enmarca en la conmemoración del Día Nacional de la Prueba de VIH, que se recuerda cada 27 de junio, y tiene como objetivo principal promover el acceso al diagnóstico temprano como herramienta clave para iniciar tratamientos oportunos y prevenir la transmisión de estas infecciones.

Desde la organización destacaron que la detección precoz permite mejorar de manera significativa la calidad de vida de las personas, ya que facilita el acceso a controles médicos y tratamientos adecuados en caso de resultados positivos.

Además, remarcaron la importancia de derribar estigmas y fomentar la realización periódica de estos estudios, especialmente en personas sexualmente activas, como parte del cuidado integral de la salud individual y colectiva.

El hospital subrayó que este tipo de jornadas busca acercar el sistema de salud a la comunidad, promoviendo prácticas de prevención y concientización sobre enfermedades de transmisión sexual.