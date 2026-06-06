La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari generó una profunda conmoción en todo el país y dio lugar a múltiples homenajes espontáneos de seguidores que buscaron despedir a una de las figuras más influyentes de la música argentina.

Durante el viernes, plazas, parques y espacios públicos de distintas ciudades fueron escenario de encuentros conocidos como "misas ricoteras", donde los fanáticos compartieron canciones, banderas y recuerdos vinculados a la trayectoria del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Uno de los puntos más convocantes fue la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, donde cientos de personas se reunieron para rendir homenaje al artista. La convocatoria surgió de manera espontánea y se replicó en distintos puntos del país.

A la espera de la despedida oficial

Mientras continúan las muestras de afecto, la expectativa está puesta en el anuncio que realizará la familia del músico sobre el lugar donde se desarrollará el velorio.

Según se informó, este sábado se darán a conocer los detalles de la despedida, que se espera convoque a miles de seguidores llegados desde distintos puntos de Argentina.

Banderazo en el Obelisco

Entre las actividades previstas para este sábado se encuentra un banderazo en el Obelisco porteño, una convocatoria impulsada por seguidores para recordar al músico y compartir un último homenaje colectivo.

La iniciativa se suma a las distintas expresiones de afecto que se multiplicaron desde que se conoció la noticia de su fallecimiento.

Un homenaje también desde el escenario

La agenda de homenajes continuará además en Comodoro Rivadavia, donde Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tienen previsto realizar un recital.

La banda, que acompañó al Indio Solari durante gran parte de su carrera solista, se presentará en medio de un contexto marcado por la emoción y el recuerdo de quien se convirtió en una de las figuras más representativas de la historia del rock nacional.

A la espera de la confirmación del lugar donde se realizará el velorio, miles de fanáticos continúan organizando encuentros y muestras de reconocimiento para despedir a un artista que dejó una huella profunda en varias generaciones de argentinos.