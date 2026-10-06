Habría querido prenderle fuego a su sobrina y fue acusado de intento de femicidio

Una mañana tranquila terminó en dramatismo cuando un hombre fue acusado de atacar a su familiar en un hecho de violencia intrafamiliar en Rawson. La víctima fue identificada como una joven de 20 años y el acusado es su tío, de 47 años.

El hecho se produjo cerca de las 10.34 en una vivienda situada sobre avenida España, entre calles Quiroga y Ezpeleta. Las autoridades tomaron conocimiento a través de un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro en el lugar.

Efectivos de la Comisaría 6ª acudieron a la escena y hallaron a la damnificada en la vía pública. La muchacha aseguró ante los policías que el agresor todavía estaba dentro de la vivienda y que la había atacado con combustible.

Un policía ingresó al inmueble y rescató al sospechoso, quien presentaba quemaduras en los brazos y quedó aprehendido. La joven detalló que el sujeto usó un encendedor verde que sacó de sus prendas para iniciar las llamas.

El fuego alcanzó a la víctima provocándole lesiones leves en el brazo derecho y en la cabellera. Ella logró salir corriendo hacia la calle para solicitar auxilio y fue socorrida por un vecino del barrio hasta el arribo policial.

Personal de Bomberos controló el fuego, mientras que profesionales en una ambulancia de emergencias asistieron a los involucrados. Durante la inspección secuestraron el encendedor y un recipiente plástico con líquido en su interior.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Nicolás Alvo y del ayudante fiscal José Quiroga de la UFI CAVIG. Las autoridades judiciales ordenaron la iniciación del procedimiento especial de flagrancia imputando al sujeto por lesiones e incendio.