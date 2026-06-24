Hackearon a Carmen Barbieri y quisieron estafar a Ángel de Brito

Carmen Barbieri atraviesa un momento difícil debido a un delito cibernético que afecta a su entorno directo. El 23 de junio de 2026 se conoció que piratas informáticos tomaron el control de su cuenta de WhatsApp para contactar a sus allegados con fines económicos. Ángel de Brito fue uno de los objetivos de esta maniobra y relató los pormenores de lo sucedido en su programa de televisión. Habitualmente, este tipo de estafas consiste en solicitar dinero o bien ofrecer dólares a un valor inferior al del mercado.

El periodista recibió un texto desde la cuenta de la conductora que buscaba obtener fondos de manera engañosa. Según explicó el integrante de LAM, "El mensaje decía: necesito cancelar un pago, pero me piden si puedo transferir y yo tengo efectivo. ¿No tenés para prestarme y yo te doy el efectivo?". A pesar de mantener un contacto frecuente con la artista, De Brito aclaró que nunca abordan cuestiones de dinero, lo que despertó sus sospechas de inmediato.

Ante la irregularidad del pedido, el comunicador confrontó a la persona que estaba detrás de la pantalla para frenar el engaño. En la conversación se observó que él contestó: "Uh, te hackearon". Los responsables del ataque intentaron continuar con la estafa fingiendo no comprender la situación en ese momento.

De Brito les solicitó una comunicación telefónica para verificar la identidad, pero lógicamente ese llamado nunca existió. La situación sirve como una advertencia para los 10 o más contactos que podrían recibir mensajes similares desde el perfil de la capocómica.