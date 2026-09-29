El FBI confirmó que investiga un ataque informático que habría permitido acceder a información personal de sus empleados y de personas que se postularon para trabajar en la agencia. El incidente quedó vinculado al portal FBIJobs.gov y el organismo todavía intenta determinar exactamente dónde se produjo la brecha.

La confirmación llegó después de que el grupo de hackers ShinyHunters asegurara haber obtenido información sensible de miles de integrantes del FBI. La organización afirmó que el material incluía datos de agentes actuales y antiguos, además de personas que habían presentado solicitudes laborales.

Qué datos quedaron expuestos

Entre la información que los atacantes dijeron haber obtenido aparecen nombres, domicilios, números telefónicos, números de Seguro Social, asignaciones laborales y datos de familiares de empleados del FBI.

Reuters analizó una muestra de unos 5.000 registros y pudo verificar parcialmente algunos de los datos mediante registros crediticios y otra información previamente expuesta. Sin embargo, la agencia de noticias aclaró que no pudo establecer de manera independiente que todo ese material hubiera sido extraído directamente de los sistemas internos del FBI.

La información resulta especialmente sensible porque algunos registros incluyen referencias a tareas y destinos laborales de agentes vinculados con áreas de inteligencia, contrainteligencia y otras investigaciones.

El FBI todavía busca determinar cómo ocurrió

El organismo informó que el punto exacto de la intrusión todavía no fue determinado. La investigación intenta establecer si el acceso se produjo directamente sobre la infraestructura del FBI o a través de alguno de los proveedores externos que prestan servicios para FBIJobs.gov.

“Estamos investigando este asunto de forma activa y agresiva”, señaló el FBI en su comunicado oficial, donde también indicó que trabaja con los proveedores involucrados para reducir cualquier riesgo adicional.

El portal de empleos de la agencia quedó temporalmente fuera de servicio después de que se conociera el incidente.

Los hackers aseguran tener más información

ShinyHunters sostuvo que la muestra difundida representa solamente una parte del material al que habría accedido. El grupo llegó a afirmar que tenía información de una cantidad mucho mayor de agentes y postulantes.

La situación tomó una dimensión todavía más delicada después de que Reuters informara que los atacantes también aseguraban haber obtenido documentos relacionados con evaluaciones médicas y psicológicas de personal del FBI. La agencia, por su parte, mantiene abierta la investigación y no confirmó públicamente el alcance total de esos datos.