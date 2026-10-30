Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, investiga un posible hackeo luego de detectar movimientos sospechosos de activos digitales por alrededor de US$3.500 millones. El episodio llevó a suspender temporalmente retiros en varias redes, mientras Bitcoin cayó por debajo de US$79.000 y creció la preocupación entre los inversores.

La compañía reconoció este jueves 29 de octubre un posible incidente de seguridad, pero aclaró que todavía no confirmó cuánto dinero fue sustraído ni si las transferencias fueron producto de un ataque. Por eso, los US$3.500 millones son una estimación basada en movimientos de billeteras vinculadas a Binance, no un monto de robo verificado.

Tether y Circle, emisoras de criptomonedas estables, bloquearon más de US$2.380 millones asociados al incidente. La medida busca impedir que esos activos sigan circulando, aunque su congelamiento no equivale a una recuperación definitiva del dinero.

Qué ocurrió con las billeteras de Binance

La alerta surgió cuando analistas especializados en blockchain detectaron importantes salidas de fondos desde billeteras digitales conectadas a internet, conocidas como hot wallets.

Los investigadores rastrearon transferencias hacia direcciones nuevas y difundieron cálculos que van desde US$2.800 millones hasta más de US$5.000 millones. Las diferencias responden a los distintos movimientos y redes contabilizados, por lo que Binance aún no validó una cifra definitiva.

La empresa informó que sus equipos de seguridad trabajan para esclarecer lo sucedido y aseguró que los fondos de sus clientes están protegidos. También confirmó restricciones preventivas en retiros de distintas redes, sin precisar cuándo se normalizarán todas las operaciones.

Bitcoin cayó por debajo de US$79.000

La incertidumbre coincidió con una jornada negativa para las criptomonedas y las acciones tecnológicas. Bitcoin registró una baja cercana al 3% y llegó a cotizar por debajo de US$79.000, mientras el mercado seguía las novedades sobre Binance.

Sin embargo, la caída no puede atribuirse exclusivamente al posible ataque: Wall Street también mostraba pérdidas, con retrocesos en empresas tecnológicas.

Tether y Circle congelaron miles de millones

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, informó el bloqueo de cerca de US$1.570 millones en USDT relacionados con los movimientos investigados. Jeremy Allaire, responsable de Circle, comunicó la inmovilización de más de US$800 millones en USDC y señaló que colaboran con las autoridades.

Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, consideró que los movimientos parecían corresponder a un hackeo. Aunque afirmó que esperaba que los usuarios estuvieran cubiertos, aclaró que ya no dirige la plataforma.

De confirmarse un robo de esta magnitud, el episodio podría superar el ataque de aproximadamente US$1.500 millones sufrido por Bybit en 2025, considerado uno de los mayores antecedentes del sector.

Por ahora, Binance pidió a sus clientes utilizar únicamente sus canales oficiales y desconfiar de enlaces o mensajes que soliciten contraseñas o datos de sus cuentas. La investigación continúa y el impacto final permanece sin determinar.