Hackearon el WhatsApp del vicepresidente del Tribunal de Cuentas de San Juan

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan emitió una alerta dirigida a su personal luego de detectar que la cuenta de WhatsApp de su vicepresidente, el Dr. Elio Frack, fue hackeada.

Ante esta situación, desde el organismo solicitaron no responder mensajes, atender solicitudes ni realizar ninguna interacción que provenga de la cuenta afectada hasta que se informe oficialmente que el problema fue solucionado.

La advertencia también incluye no abrir enlaces enviados desde ese número, debido al riesgo de que puedan utilizarse para intentar acceder a información o concretar nuevas maniobras fraudulentas.

Piden desestimar los mensajes recientes

El Tribunal de Cuentas solicitó a quienes hayan recibido mensajes recientemente desde la cuenta del vicepresidente que los desestimen.

La recomendación cobra especial importancia ante posibles solicitudes de dinero, datos personales, códigos de verificación u otra información sensible que pueda ser utilizada por terceros.

Desde el organismo aclararon que no se debe realizar ningún tipo de gestión o entrega de información a través de esa cuenta mientras permanezca comprometida.

Alerta ante posibles intentos de estafa

El hackeo de una cuenta de mensajería puede permitir que terceros se hagan pasar por el titular del número y contacten a personas conocidas para solicitar información, códigos o dinero.

Por este motivo, las autoridades pidieron extremar las precauciones y evitar cualquier interacción con mensajes provenientes de la cuenta afectada hasta que se comunique que fue recuperada y su funcionamiento volvió a ser seguro.

Esperan restablecer el servicio

Desde el Tribunal de Cuentas informaron que comunicarán oportunamente cuando la situación haya sido regularizada.

Hasta entonces, la recomendación es no responder ni atender pedidos realizados desde el WhatsApp del vicepresidente y desestimar cualquier mensaje que pueda haber sido enviado recientemente desde esa cuenta.

La advertencia busca prevenir posibles engaños y evitar que el hackeo sea utilizado para obtener dinero, información personal o datos sensibles de integrantes del organismo y de otras personas que puedan ser contactadas.