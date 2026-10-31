Hackearon la web de Corinthians y anunciaron a Lionel Messi como refuerzo

El fútbol brasileño vivió una situación insólita durante la madrugada de este sábado 31 de octubre, cuando el sitio web oficial de Corinthians anunció la supuesta contratación de Lionel Messi como refuerzo para la temporada 2027. La noticia generó sorpresa entre los hinchas, pero rápidamente se conoció la verdad: la página del club había sido hackeada y la incorporación del capitán de la Selección Argentina era completamente falsa.

La publicación apareció en el portal institucional del equipo paulista y contenía un extenso comunicado en el que se detallaba una presunta operación para incorporar al actual futbolista de Inter Miami. Incluso, los responsables del ataque informático incluyeron declaraciones falsas atribuidas a Messi, en las que el rosarino manifestaba su entusiasmo por llegar al fútbol brasileño.

El falso anuncio de Messi que sorprendió a los hinchas

Los hackers utilizaron el sitio oficial de Corinthians para darle apariencia de veracidad a la información. En el comunicado aseguraban que el club había conseguido cerrar una operación económica que permitiría afrontar la contratación del campeón del mundo.

La publicación presentaba a Messi como una de las grandes incorporaciones del equipo para 2027, pese a que no existía ningún acuerdo entre el futbolista argentino y la institución.

El hecho llamó especialmente la atención porque la información apareció en uno de los principales canales oficiales de Corinthians, lo que provocó que el supuesto fichaje comenzara a circular rápidamente en las redes sociales.

Sin embargo, la sorpresa duró poco. Los responsables de la plataforma detectaron movimientos irregulares y comprobaron que el contenido había sido publicado por personas ajenas al club.

Qué dijo Corinthians después del hackeo

Tras identificar el ataque, el equipo de Tecnología de la Información de Corinthians intervino para recuperar el control del sitio web y eliminar el falso anuncio.

La institución confirmó que el episodio ocurrió durante la madrugada del sábado y aseguró que la situación fue neutralizada rápidamente.

Además, aclaró que no se detectaron pérdidas económicas ni filtraciones de datos o información perteneciente al club.

Como medida preventiva, las autoridades decidieron retirar temporalmente de servicio la página oficial de Corinthians y el sitio del estadio Neo Química Arena, mientras se realizaban las verificaciones técnicas correspondientes.

También anunciaron un fortalecimiento de los protocolos de seguridad informática para evitar nuevos incidentes. Horas después, ambas plataformas recuperaron su funcionamiento habitual.

Palmeiras también sufrió un ataque informático

El episodio no fue el único registrado recientemente en el fútbol brasileño. Días atrás, Palmeiras, uno de los principales rivales de Corinthians, también sufrió una intervención ilegal en su página oficial.

En aquella oportunidad, los responsables del hackeo utilizaron el portal para publicar mensajes provocadores relacionados con la histórica discusión sobre los títulos mundiales del club.

La situación generó repercusión entre los hinchas y obligó a la institución a realizar trabajos técnicos para recuperar el funcionamiento de su plataforma.

A diferencia de lo ocurrido con Corinthians, donde se difundió una falsa transferencia internacional, el ataque a Palmeiras tuvo como principal objetivo publicar una burla futbolera.

Messi continúa en Inter Miami

Más allá de la repercusión que generó el anuncio, la supuesta llegada de Lionel Messi a Corinthians no tiene sustento.

El capitán de la Selección Argentina continúa siendo futbolista de Inter Miami y no existe una contratación oficial para incorporarse al equipo brasileño en 2027.

El episodio dejó en evidencia cómo un ataque informático puede utilizar los canales institucionales de un club para difundir información falsa y generar confusión entre los seguidores del fútbol.

En esta oportunidad, la figura elegida fue Messi, cuyo nombre alcanzó para convertir una publicación fraudulenta en una noticia de repercusión internacional.