La actividad de la Fórmula 1 en las calles de Montecarlo comenzó con un fuerte incidente durante la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco. El piloto francés Isack Hadjar protagonizó un accidente al perder el control de su monoplaza en uno de los sectores más exigentes del circuito urbano.

El episodio ocurrió cuando aún restaba una parte importante de la sesión. En plena etapa de adaptación a las condiciones del trazado, Hadjar sufrió un despiste que terminó en un impacto contra las defensas. En un circuito donde los márgenes de error son mínimos, cualquier pérdida de adherencia o exceso de velocidad suele derivar en consecuencias inmediatas.

Producto del golpe, el auto presentó daños importantes en su estructura, lo que obligó a las autoridades a interrumpir momentáneamente la actividad con bandera roja. Los comisarios trabajaron para retirar el vehículo y limpiar la pista antes de reanudar la práctica.

Tras el accidente, la atención se centró en el estado del piloto, quien afortunadamente no sufrió lesiones. Hadjar logró salir por sus propios medios del monoplaza y regresó caminando al paddock, llevando tranquilidad tanto a su equipo como a los espectadores.

En el box, los mecánicos comenzaron de inmediato con la evaluación de los daños. El principal objetivo será reparar el auto a tiempo para la segunda práctica libre, una instancia clave para ajustar la puesta a punto y acumular información de cara a la clasificación.

El incidente volvió a poner en evidencia la dificultad del circuito de Mónaco, uno de los más técnicos y exigentes del calendario, donde los muros están a centímetros de la pista y cualquier error puede comprometer seriamente el fin de semana de los pilotos.