Hallan a un matrimonio asesinado en su casa de Ciudad Evita y detienen a ex empleado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un matrimonio de nacionalidad boliviana dueño de un taller textil fue hallado asesinado en su casa en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, y por el doble crimen fue detenido un ex empleado con el que había tenido problemas, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El acusado, apodado "Pablito", fue detenido esta mañana, cerca de las 5.30, cuando caminaba por avenida De La Cruz y la colectora de la General Paz, en la localidad de Villa Celina.



El doble crimen fue descubierto anoche por el hermano de una de las víctimas, quien halló los cuerpos en el interior de la casa situada en la calle Di Taranto y La Ardilla, de Ciudad Evita.



De acuerdo a lo informado por los voceros, el cuerpo del hombre, identificado como Adams Ronald Callisaya (36), estaba en el baño, envuelto en tela y con las manos atadas y, de acuerdo a los primeros peritajes, presentaba una puñalada en el pecho y golpes en la cabeza aplicados con un caño que fue hallado en el lugar.



En tanto, el cadáver de su esposa, Nati Irene Huayhua Quispe (33), fue encontrado en la habitación matrimonial, también envuelto en una tela, aunque en este caso la muerte fue aparentemente por golpes y asfixia, agregaron los voceros.



Si bien el hallazgo se produjo en las últimas horas, se sospecha que los asesinatos fueron cometidos la noche del viernes último.



Las fuentes dijeron que las víctimas eran dueñas de un taller textil y hacía poco habían mantenido un conflicto con un ex empleado, al que aparentemente le debían dinero y habían desalojado de una habitación que le prestaban.



Ese hombre se convirtió desde el inicio en el principal sospechoso y en las últimas horas fue detenido por personal de la DDI de La Matanza



De acuerdo al testimonio que brindó ante los pesquisas el hermano del hombre asesinado, el último contacto que mantuvo con las víctimas fue el 29 de octubre.



En esa oportunidad, recordó el testigo, su hermano le dijo que tenía miedo porque un tal "Pablito" estaba enojado y querría entrar a las patadas a su casa.



El hombre recordó que desde ese día su hermano y su cuñada no volvieron a contestar sus mensajes, por lo que decidió ir hasta la casa, donde finalmente los halló asesinados.



De acuerdo a los voceros, el hombre dijo que antes de entrar advirtió que la reja de entrada al predio de la casa estaba cerrada con llave, aunque la puerta de ingreso no tenía ninguna traba y estaba atada con un pedazo de tela.



Los investigadores, con la colaboración de los familiares de las víctimas, establecieron que de la casa faltan un máquina de coser y otros objetos de valor, y procuraban determinar si también les robaron dinero.



La investigación se encuentra a cargo del fiscal de Homicidios de la Matanza Marcos Boghi, quien aguardaba los resultados de las autopsias y luego indagará al detenido.