Hallan estrangulado a un empresario español en Barracas e investigan si lo mataron durante un robo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un empresario español de 83 años fue encontrado hoy estrangulado y asfixiado en su casa del barrio porteño de Barracas y se investiga si el hecho está vinculado al robo de al menos 120.000 pesos que había cobrado días atrás por el alquiler de dos galpones, según informaron fuentes policiales.



El crimen de Felipe Alonso Fernández (83) fue descubierto a las 11 de esta mañana en Anchoris 320 por su prima, quien concurrió a su domicilio porque no tenía noticias de él desde el sábado último y advirtió que la última conexión a la aplicación Whatsapp era de ese día a las 17.40, lo cual le llamó la atención.



Debido a que no le abría la puerta, la mujer dio aviso a la Policía y cuando dos efectivos lograron entrar por un taller de la propiedad, vieron el cuerpo del anciano tirado en el piso de la cocina, atado de pies y manos con cables y precintos.



Al ingresar a la casa, había manchas de sangre en el baño, tanto en la pared como en el lavatorio, y signos de que el hombre había sido asesinado allí y trasladado o arrastrado unos metros, indicaron a Télam los voceros consultados.



Además, en el patio de la casa, frente a la habitación de la víctima, se encontró una barreta metálica con la que presuntamente habrían violentado una ventana para ingresar a la casa.



El médico legista que concurrió al lugar determinó que la data de muerte era de 24 horas antes del hallazgo y que el hombre había sido estrangulado con una cinta vinílica negra que tenía en el cuello y asfixiado con una toalla verde.



Además tenía una herida cortante en el codo izquierdo, agregaron las fuentes.



El fiscal que interviene en la causa, Marcelo Roma, ordenó que en el caso intervenga la División Homicidios de la Policía Federal (PFA), cuyos integrantes realizaron una inspección ocular en el lugar del hecho y luego ordenaron que el cuerpo se traslade a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.



Iniciada la investigación, la prima de Fernández relató que el empresario, dedicado al alquiler de galpones y al transporte, había cobrado 120.000 pesos la semana pasada del alquiler de un galpón y también habría percibido otro pago que no precisó en concepto de 48 meses juntos del alquiler de otro predio.



En esa línea, se dispusieron distintas medidas de prueba para dar con el o los autores del crimen, entre ellas entrevistar a los vecinos y revisar las cámaras de seguridad de la cuadra para ver si quedó registrado el ingreso de algún extraño a la casa.