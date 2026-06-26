El fútbol venezolano atraviesa horas de profundo dolor. Este viernes se confirmó la muerte de Yimvert Berroterán, una de las jóvenes promesas de la selección Sub-20 de Venezuela, quien permanecía desaparecido desde los terremotos que azotaron al país el pasado miércoles.

La noticia fue confirmada por el periodista venezolano Jair Pineda, quien informó que el cuerpo del futbolista fue recuperado tras más de 24 horas de intensas tareas de búsqueda y rescate. "Estamos en condiciones de confirmar que, luego de 24 horas de intenso trabajo tratando de rescatarlo, el vinotinto Yimvert Berroterán no resistió y lamentablemente sacaron su cuerpo sin vida", expresó el comunicador a través de sus redes sociales.

Era una de las promesas de la Vinotinto

Berroterán, de 18 años, integraba las categorías juveniles de la Selección de Venezuela y también formaba parte de las divisiones formativas de Universidad Central de Venezuela (UCV FC). Había sido visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más castigadas por los sismos, donde quedó atrapado tras el derrumbe de una estructura.

Su desaparición había generado una fuerte movilización en el ambiente deportivo. Clubes, futbolistas, entrenadores y dirigentes difundieron mensajes de apoyo y pedidos para intensificar la búsqueda del joven mediocampista.

Continúan buscando a otros futbolistas

La tragedia no termina allí. La Federación Venezolana de Fútbol informó que otros seis jugadores juveniles continúan desaparecidos mientras avanzan las tareas de rescate en las regiones más afectadas. Se trata de Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García.

Equipos de emergencia trabajan contrarreloj entre los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes, mientras familiares aguardan noticias en medio de la incertidumbre.

Un país golpeado por la tragedia

Los terremotos registrados esta semana provocaron una devastación sin precedentes en varias regiones de Venezuela. Miles de rescatistas, voluntarios y organismos de seguridad continúan desplegados en las zonas más afectadas para asistir a las víctimas y remover los escombros. Las autoridades mantienen en actualización permanente el número de fallecidos, heridos y desaparecidos, mientras la emergencia humanitaria sigue en desarrollo.

La muerte de Berroterán representa uno de los golpes más duros para el deporte venezolano desde que comenzó la catástrofe y despertó una ola de mensajes de despedida y solidaridad en todo el continente.