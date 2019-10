Hallan tres cachorros de puma en la Puna jujeña tras el ataque de felinos al ganado

Hace 2 horas

Tres cachorros de puma fueron hallados por personal policial cuando realizaba tareas de prevención por el ataque de felinos al ganado en varias localidades de la Puna, y serán reubicados en otro lugar alejados de la zona productiva, informaron hoy fuentes policiales. "Los animales tienen dos meses aproximadamente, están sanos y serán liberados en un lugar alejado de las áreas productivas pero dentro de su hábitat natural", dijo a Télam el comisario Edmundo Ramírez, segundo jefe de la Unidad Regional 5, de La Quiaca. El hallazgo de los cachorros de puma ocurrió ayer en la localidad de El Cóndor, 40 kilómetros al sudeste de La Quiaca, cuando un grupo de policías apoyados por productores puneños realizaban tareas de prevención con el fin de espantar a los pumas de las áreas ganaderas. En medio de esa tarea -que les llevó a recorrer laderas, ríos secos y pastizales- divisaron a los tres cachorros en su madriguera los cuales fueron atrapados, rescatados y dieron aviso a las autoridades de Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente jujeño. Los animales fueron resguardados en una unidad policial y, posteriormente, devueltos a un lugar alejado de la zona productiva, pero dentro de su hábitat natural. "Así como las vicuñas, la protección del puma está contemplada dentro de una ley, es un animal en peligro de extinción, por lo que no es cuestión de atraparlos o cazarlos para no perjudicar al productor", explicó Ramírez en alusión a la Ley Nacional 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, que declara al puma de interés público, haciendo de su protección y uso racional una obligación del Estado. Pobladores de El Cóndor, Piscuno, Corral Blanco y de otras localidades habían informado a las autoridades policiales de La Quiaca sobre la incursión de pumas que atacan a sus ganados, entre ellos llamas, ovejas y vicuñas. La situación representa "un constante peligro para ellos mismos", dijo el comisario aunque aclaró que en los últimos años "no han tenido conocimiento de ataques de pumas a personas".