Hallan un cuerpo calcinado en Cañuelas y creen que es de un hombre que había sido secuestrado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un cadáver totalmente calcinado fue encontrado hoy dentro de una camioneta en la ciudad bonaerense de Cañuelas y los investigadores creen que se trata de un hombre que había sido secuestrado junto a otras tres personas el jueves en Pilar cuando fueron a comprar un terreno, informaron fuentes policiales.



El hallazgo se produjo a las 8.20 en la calle Padre Elizalde sin número del barrio San Esteban, a unos dos kilómetros de la ruta 23 de la mencionada ciudad, ubicada a 60 kilómetros de la Capital Federal.



Los voceros revelaron a Télam que el cadáver fue encontrado dentro de una camioneta Renault Kangoo blanca, de la cual no se pudieron obtener más datos, ya que está totalmente incendiada.



Cuando la Policía recibió un llamado por el hallazgo, concurrió al lugar personal del destacamento policial Los Pozos, que preservó la escena a la espera de personal de la Policía Científica, que esta tarde todavía trabajaba allí en busca de algún rastro que ayude a esclarecer el hecho.



A escasos metros del vehículo, lo único que se encontró fueron cuatro vainas servidas que pertenecerían a una pistola calibre 9 milímetros, de acuerdo con las primeras observaciones.



Tras conocerse este hecho, se tomó conocimiento de que una pareja de nacionalidad paraguaya, un remisero peruano y un amigo de éste habían secuestrados el jueves y que dos de ellos lograron escapar hoy cuando circulaban por la autopista Richieri y el tercero sería el hombre encontrado carbonizado.



Según Armando Rolón Chamorro (30), paraguayo, el jueves último a las 14 salió de su casa en el barrio porteño de Villa Lugano junto a su esposa, Karen Martínez Fleitas (23), a bordo de un Chevrolet Celta, a fin de realizar la compra de un terreno por 780.000 pesos.



Chamorro aseguró que dejó su auto estacionado frente al Hospital Piñeyro y que siguieron el trayecto hacia la localidad de Pilar en una camioneta Renault Kangoo propiedad de Angel Caseico Torrejón (36), un remisero conocido suyo que estaba junto a un amigo al que sólo identificaron como “Fano”.



Una vez en el domicilio donde fueron a realizar la operación, cuya dirección no pudieron aportar,



aparecieron seis hombres que los amenazaron con armas de fuego, los redujeron, les colocaron precintos y les robaron el dinero.



Siempre según la versión de Chamorro, los mantuvieron cautivos en una habitación hasta que esta madrugada los introdujeron dentro de un vehículo donde luego de unas horas fue liberada en el barrio de Flores su esposa, mientras que los tres hombres continuaron cautivos.



Alrededor de las 2 de la madrugada de hoy, cuando eran llevados en la camioneta, Chamorro y Torrejón lograron arrojarse del vehículo en la autopista Richieri, a la altura del peaje del Mercado Central, sentido a Ezeiza, pero el otro hombre quedó dentro del vehículo y desconocían su paradero.



Las víctimas, que resultaron ilesas, fueron trasladadas a la comisaría de Villa Madero para dar su testimonio y manifestaron que sospechaban de un hombre que fue pareja de la hermana de Chamorro, quien le había hecho el contacto con el supuesto vendedor del terreno.



A raíz del hecho, se abrió una causa por “robo y privación ilegal de la libertad” por la que se le dio intervención al juzgado federal 2 de Morón, aunque luego se determinó que el hombre que no había sido habido se trataba de la persona que fue hallada quemada en una camioneta en Cañuelas.



Por ese hecho, interviene la Unidad Fiscal de Instrucción número 2 de ese distrito, a cargo de Norma Pippo, quien solicitó la colaboración a la DDI San Vicente para esclarecer el hecho, caratulado como "homicidio".