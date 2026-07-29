Trece perros de raza Dachshund, conocidos popularmente como “salchicha”, fueron rescatados durante un operativo de control fronterizo cuando eran trasladados ocultos en un automóvil que intentaba cruzar desde Argentina hacia Uruguay.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay en el puente internacional General Artigas, que une la ciudad entrerriana de Colón con Paysandú.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron 12 cachorros de aproximadamente un mes de vida y una hembra adulta. Los animales viajaban escondidos y no contaban con la documentación requerida ni con los certificados sanitarios necesarios para ingresar al territorio uruguayo.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a la incautación de los perros y dieron intervención a los organismos correspondientes para garantizar su cuidado y protección.

El traslado internacional de animales está regulado por estrictas normas sanitarias que buscan evitar la propagación de enfermedades y asegurar condiciones adecuadas de bienestar. Para ingresar a Uruguay, las mascotas deben contar con certificados veterinarios, documentación específica y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades.

Desde organismos oficiales indicaron que la falta de estos requisitos impide el ingreso de los animales y activa un protocolo especial para determinar su estado de salud, su procedencia y el destino previsto.

Los perros quedaron bajo la custodia de los servicios de Sanidad Animal. En los próximos días, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) analizará la situación y definirá si deben cumplir un período de cuarentena antes de establecer su destino final.

Entre las alternativas que se evalúan se encuentra el traslado a una organización protectora, donde podrían recibir controles veterinarios, vacunación, esterilización y los cuidados necesarios hasta que se resuelva su situación.

El caso continúa bajo investigación para determinar cómo eran trasladados los animales y si existía una maniobra relacionada con el tráfico ilegal de mascotas entre Argentina y Uruguay.

El operativo se realizó en el marco de los controles habituales que se llevan adelante en uno de los principales pasos fronterizos entre ambos países.