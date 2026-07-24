Un control de rutina sobre la Ruta Nacional 9 terminó con el secuestro de un arsenal compuesto por 131 armas de fuego y la detención de un hombre que las transportaba sin la autorización exigida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

El arsenal fue descubierto durante un control vehicular en San Nicolás, Buenos Aires.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Destacamento Vial San Nicolás, a la altura del kilómetro 231, donde interceptaron una camioneta Toyota Hilux gris conducida por un hombre de 41 años oriundo de Resistencia, Chaco.

Durante la identificación, los policías encontraron en uno de los bolsillos del conductor un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones. Luego, al inspeccionar el vehículo, hallaron una pistola semiautomática Ruger Max-9 junto al asiento del conductor, para la que el hombre no pudo presentar la documentación correspondiente.

La requisa permitió descubrir que el vehículo transportaba un cargamento de armas nuevas, de fábrica y sin uso, provenientes de empresas importadoras ubicadas en Santa Fe y con destino a una armería de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, según informaron las autoridades, el conductor carecía de la autorización obligatoria de la Anmac para el traslado comercial de material controlado, por lo que se procedió al secuestro de toda la carga.

Un arsenal valuado en millones

El recuento realizado por la Policía confirmó la presencia de 131 armas de fuego, entre ellas 58 pistolas Taurus calibre 9 milímetros, 35 pistolas Beretta de distintos calibres, 10 revólveres Taurus, siete escopetas Beretta y Rossi, además de fusiles y carabinas de diferentes modelos y calibres.

Los investigadores sospechan que el armamento estaba destinado a la venta, aunque la Justicia busca determinar si existieron otras irregularidades vinculadas con el traslado.

La causa quedó en manos del fiscal Rubén Darío Giagnorio, titular de la UFI Nº 3 de San Nicolás, quien ordenó la detención del conductor por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

El acusado será indagado en las próximas horas, mientras que tanto la camioneta como la totalidad del armamento permanecen secuestrados a disposición de la Justicia.