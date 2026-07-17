El programa provincial San Juan Te Busca informó este viernes que Emanuel Ariel Bazán, de 39 años, fue encontrado, poniendo fin a la búsqueda que se había iniciado tras denunciarse su desaparición el pasado 16 de julio.

La confirmación llegó a través de las redes oficiales del organismo, donde publicaron una placa con la fotografía del hombre y el mensaje que llevó tranquilidad a familiares, amigos y a quienes colaboraron con la difusión del caso. Según indicaron, Bazán fue localizado durante la jornada de este 17 de julio.

La búsqueda había generado preocupación en su entorno y, como suele ocurrir en estos casos, la imagen y los datos personales del hombre comenzaron a circular ampliamente por redes sociales y distintos medios de comunicación con el objetivo de obtener información que permitiera dar con su paradero.

Con el hallazgo confirmado, las autoridades dieron por finalizado el operativo de búsqueda. Hasta el momento, el programa no brindó detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado ni informó dónde fue localizado.

San Juan Te Busca es un programa provincial que trabaja de manera articulada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público para intervenir en casos de personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce.