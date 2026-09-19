Un grupo de operarios que realizaba excavaciones para instalar un poste de luz encontró el cuerpo sin vida de un bebé dentro de una bolsa enterrada en Mariano Acosta, partido de Merlo, en Buenos Aires. El descubrimiento se produjo mientras los trabajadores perforaban la vereda frente a una vivienda de la zona.

Al avanzar con las tareas, los operarios detectaron la presencia del envoltorio enterrado y dieron aviso al servicio de emergencias y a las fuerzas de seguridad. Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y una ambulancia llegaron hasta el lugar para constatar la situación.

La zona quedó bajo resguardo

Un vecino del lugar declaró ante Crónica TV que fueron los propios trabajadores quienes desenterraron la bolsa durante la jornada laboral. Después del hallazgo, el personal que intervino resguardó el sector para preservar las evidencias que pudieran encontrarse en el terreno.

Las autoridades comenzaron con las primeras averiguaciones para determinar las circunstancias relacionadas con el hallazgo. También se tomaron declaraciones a personas vinculadas con el hecho y a testigos de las tareas que se realizaban en el lugar.

Una mujer dijo que sufrió un aborto espontáneo

Durante las primeras actuaciones oficiales, una mujer habría reconocido ante las autoridades que el bebé era suyo. Según trascendió de fuentes vinculadas a la causa, la persona manifestó que había sufrido un aborto espontáneo antes del hallazgo.

La Justicia dispuso que se tomaran declaraciones a los involucrados y a quienes presenciaron las tareas de excavación. Los peritos, además, recolectaron los elementos encontrados en el pozo para incorporarlos al expediente penal.

La autopsia será clave para la investigación

La fiscalía que interviene en la causa ordenó la realización de una autopsia para este sábado. El procedimiento tendrá como objetivo obtener precisiones científicas que permitan determinar la causa del fallecimiento del bebé.