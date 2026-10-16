El adolescente de 16 años que era intensamente buscado en el departamento 25 de Mayo fue localizado y se encuentra en buen estado de salud, según informó el Ministerio Público Fiscal de San Juan mediante un comunicado de prensa.

La búsqueda se había iniciado el miércoles, luego de que el joven saliera a caballo junto a otros cinco adolescentes hacia una zona de campo ubicada pasando La Chimbera, en el departamento 25 de Mayo. Tras la salida, se desplegó un operativo para establecer su paradero.

El procedimiento contó con la participación de personal especializado y el despliegue de distintos recursos destinados a dar con el adolescente. Finalmente, las autoridades confirmaron que fue encontrado y que su estado de salud es bueno.

A través del comunicado, el Ministerio Público Fiscal agradeció la colaboración de los equipos que participaron del operativo y de la comunidad, además de la difusión realizada por los medios de comunicación durante la búsqueda.

Asimismo, el organismo solicitó a la población y a los medios que dejen sin efecto la difusión de imágenes y datos personales del adolescente, con el objetivo de resguardar su privacidad tras haber sido localizado.