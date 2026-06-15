Elías Sebastián Luna Aromo, el adolescente de 17 años que era intensamente buscado en San Juan, fue hallado luego de varios días de incertidumbre. La noticia puso fin al operativo que se había desplegado tras la denuncia de su desaparición, reportada el pasado 12 de junio.

La búsqueda había sido difundida por el programa provincial San Juan Te Busca, que emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero del joven. Desde entonces, la Policía de San Juan y distintos organismos trabajaron en la investigación mientras se solicitaba a la comunidad aportar información que pudiera resultar útil.

Durante los días en que estuvo desaparecido, las autoridades difundieron las características físicas de Elías Luna Aromo para facilitar su identificación. Además, detallaron la vestimenta que llevaba al momento de ser visto por última vez.

El caso generó preocupación entre familiares y allegados, mientras que el pedido de búsqueda fue compartido a través de distintos canales para ampliar su alcance en toda la provincia.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el adolescente fue localizado, dando por concluido el pedido de paradero que se mantenía vigente desde mediados de junio. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado.

Con la aparición del joven, quedó sin efecto la solicitud de colaboración que se había difundido en toda la provincia para intentar establecer su ubicación.