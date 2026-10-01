Presunto femicidio en Chimbas: habría matado a su esposa y se suicidó

El hallazgo de dos personas sin vida en una vivienda del Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, dio un giro en las últimas horas. La Justicia investiga un presunto femicidio seguido de suicidio.

La principal hipótesis apunta a que un hombre habría asesinado a su esposa y, posteriormente, se habría quitado la vida. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien aclaró que se trata de una hipótesis preliminar y que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de ambas muertes.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario judicial, las personas fallecidas eran un matrimonio y ambos tenían alrededor de 60 años. Además, eran oriundos de Buenos Aires y tenían hijos en esa provincia, pero no en San Juan.

Respecto de las circunstancias en las que se habrían producido las muertes, Grassi indicó que todavía no se pudo establecer una fecha exacta. Sin embargo, las primeras estimaciones señalan que los cuerpos llevarían entre cuatro y cinco días en el interior de la vivienda.

El descubrimiento se produjo este jueves 1 de octubre, después del mediodía, cuando vecinos de la zona alertaron al 911 por los olores nauseabundos que provenían del domicilio. Ante esta situación, efectivos de la Policía de San Juan acudieron al lugar e ingresaron a la propiedad, donde encontraron a las dos personas fallecidas.

En un primer momento, la causa fue caratulada provisoriamente como muerte dudosa. No obstante, a partir de las primeras tareas investigativas, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un posible femicidio seguido del suicidio del presunto agresor.

Por el momento, esta reconstrucción es preliminar y las circunstancias de ambas muertes continúan bajo investigación. Las autopsias y las pericias correspondientes serán fundamentales para establecer las causas de los fallecimientos y esclarecer lo ocurrido.