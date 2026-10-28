El cuerpo de Nanci Estela Godoy, la docente rural de 52 años que estaba desaparecida en Corrientes desde principios de octubre, fue encontrado este miércoles 28 de octubre, según informó el diario MDZ. El hallazgo se produjo después de casi 20 días de búsqueda y en el marco de una investigación judicial que avanzaba bajo la hipótesis de un posible femicidio.

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí, en el departamento de Esquina. Su desaparición había generado un amplio operativo de búsqueda y una investigación que derivó en la detención de cinco personas vinculadas con el entorno del establecimiento rural.

Una investigación bajo la hipótesis de femicidio

Antes del hallazgo, los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González habían informado que la causa se investigaba como un posible femicidio, a partir de los testimonios y las pruebas reunidas. Entre las medidas realizadas se incluyeron allanamientos, secuestro de elementos y pericias técnicas y genéticas.

Durante los operativos, los investigadores encontraron prendas que podrían estar relacionadas con la docente, algunas de ellas quemadas, además de ropa y calzado secuestrados en domicilios vinculados con personas detenidas. Esos elementos debían ser sometidos a análisis para determinar si aportaban información relevante para esclarecer lo ocurrido.

Cinco personas detenidas

En el marco de la causa, cinco personas quedaron detenidas y sometidas al proceso penal. Entre ellas se encuentran trabajadores de la estancia y personas del entorno de la escuela rural. Las imputaciones informadas por medios nacionales incluyen presuntos delitos vinculados con el homicidio y el falso testimonio.

La responsabilidad de cada uno deberá establecerse en el avance de la investigación judicial, con respeto por las garantías constitucionales y el principio de inocencia.

La noticia del hallazgo representa un giro decisivo en el caso. Hasta el momento, los primeros reportes consultados no precisaron oficialmente el lugar exacto ni las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo. Se esperan nuevas informaciones de las autoridades para conocer los resultados de las pericias y los próximos pasos de la causa.